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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

سكر
سكر

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول مشروبين أو أكثر من المشروبات السكرية في اليوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بين النساء دون سن الخمسين.

 

وجد الباحثون أن كل وجبة يومية كانت مرتبطة بمخاطر أعلى بنسبة 16%، ووجدت الدراسة أن استبدال المشروبات المحلاة بالسكر بالمشروبات المحلاة صناعياً أو القهوة أو الحليب أدى في الواقع إلى تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

 

قام فريق من الباحثين من الولايات المتحدة بفحص بيانات من دراسة صحة الممرضات، وهي دراسة تتبع صحة الممرضات وعوامل أسلوب الحياة المختلفة بمرور الوقت.

 

قاموا بفحص البيانات الخاصة بالمشروبات المحلاة بالسكر بين أكثر من 95000 امرأة أبلغن عن مستويات استهلاكهن كل أربع سنوات.

 

وكان لدى حوالي 41000 من هؤلاء النساء بيانات أيضًا عن استهلاكهن للمشروبات السكرية في فترة المراهقة بناءً على استطلاعات سابقة.

 

وجد الفريق أنه خلال فترة المتابعة، تم العثور على 109 حالات من سرطان الأمعاء المبكر بين المشاركين في الدراسة، مما يعني أنه قد تم تشخيصهم تحت سن 50.

 

وخلصت الدراسة المنشورة في مجلة Gut، إلى أنه بالمقارنة مع الأشخاص الذين شربوا أقل من مشروب واحد محلى بالسكر أسبوعيًا، فإن النساء اللائي شربن أكثر من اثنين من هذه المشروبات السكرية كل يوم كان لديهن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء المبكر بمقدار 2.2 ضعف.

 

وكل حصة في اليوم تحمل خطر الإصابة بالمرض بنسبة 16%، وأضافوا أن استبدال كل حصة في اليوم من مشروب محلى بالسكر بمشروب محلى صناعيًا أو قهوة أو حليب قليل الدسم أو حليب كامل الدسم، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17% إلى 36%.

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