أخبار الرياضة.. موعد مباراة ليفربول وساثهامبتون اليوم والقنوات الناقلة.. وقمة الزمالك والأهلي بحكام مصريين
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.
موعد مباراة ليفربول وساثهامبتون اليوم والقنوات الناقلة
يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي اليوم السبت ساثهامبتون ضمن منافسات الأسبوع 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي والذي سيقام على أرض ملعب الأنفليد.
أحمد مجاهد: قولا واحدا مباراة الزمالك والأهلي بحكام مصريين .. فيديو
أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة كافة مباريات الدوري المقبلة بما فيها مباراة القمة بحكام مصريين.
شوبير: محمد عادل وأمين عمر مرشحان لإدارة لقاء الأهلي والزمالك
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأسماء المرشحة لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الإثنين المقبل.
جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الشباب
اكتسح فريق الهلال نظيره الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.
تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد المتوقع اليوم في الدوري الإسباني
يستضيف فريق برشلونة ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو" اليوم السبت في مباراة حاسم صدارة الدوري الإسباني