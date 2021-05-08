أخبار الرياضة.. موعد مباراة ليفربول وساثهامبتون اليوم والقنوات الناقلة.. وقمة الزمالك والأهلي بحكام مصريين

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي اليوم السبت ساثهامبتون ضمن منافسات الأسبوع 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي والذي سيقام على أرض ملعب الأنفليد.

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة كافة مباريات الدوري المقبلة بما فيها مباراة القمة بحكام مصريين.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأسماء المرشحة لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الإثنين المقبل.

اكتسح فريق الهلال نظيره الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري السعودي.



تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد المتوقع اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو" اليوم السبت في مباراة حاسم صدارة الدوري الإسباني