أهم الأخبار.. شيخ الأزهر ينعى الدكتور أسامة شفيع المدرس بقسم الشريعة الإسلامية.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ساثهامبتون خلال 7 مباريات

نشر موقع صدى البلد عدد من الاخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية من أبرزها ما يلي :

شيخ الأزهر ينعى الدكتور أسامة شفيع المدرس بقسم الشريعة الإسلامية

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: بقلوب صابرة محتسبة الدكتور أسامة شفيق.

قبل لقاء الليلة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ساثهامبتون خلال 7 مباريات

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي اليوم السبت، ساثهامبتون ضمن منافسات الأسبوع 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي والذي سيقام على أرض ملعب الأنفليد.

الولايات المتحدة تجيز للوافدين استخدام فحوص كورونا الذاتية

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه بإمكان الوافدين إلى الولايات المتحدة استخدام بعض فحوص كورونا الذاتية لتلبية متطلبات دخول الأراضي الأمريكية.

ليلة القدر .. 10 أمور تحدث لك فيها من الليل حتى طلوع الشمس

ليلة القدر لها علامات تعد دليلنا في تحري هذه الليلة المباركة، والتي قد أوصانا النبي -صلى الله عليه وسلم - بالاهتداء بهذه العلامات لإدراكها، بعدما صارت خفية عن الخلق، فقد علم -صلى الله عليه وسلم- موعد ليلة القدر من سيدنا جبريل -عليه السلام- وبسبب الشجار، والمخاصمة، والتنازع بين أحد الأصحابة، رفعت معرفةُ ليلة القدر، وروي عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه -: «أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالتَمِسُوهَا فِي التِّسْعِ وَالسَّبْعِ وَالخَمْسِ»، ولم يتركنا النبي حائرين في هذه الليالي الوترية الخمس وإنما أخبرنا عن علامات ليلة القدر لتكون دليلنا عند تحريها ومن ثم إدراكها.

ممشى أهل مصر على الكورنيش يلفت أنظار العالم والافتتاح خلال أيام.. شاهد

إذا قررت زيارة القاهرة وشوارعها بعد غياب فترة ستجد ما لم تكن تتوقعه قبل 6 أو 7 سنوات ، تلك المدينة التي كانت تكتظ بالعشوائية اقتربت الآن من منصبها الجديد بين دول العالم كأحد أجمل المدن العالمية والسر في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصطفى شعبان لصدى البلد : الحلقات القادمة في ملوك الجدعنة مليئة بالمفاجآت

أكد النجم مصطفي شعبان لصدى البلد أنه انتهى من تصوير دوره في مسلسل " ملوك الجدعنة " وسيعود لمصر خلال يومين .

اندلاع حريق خلف مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب

نشب حريق محدود في مخلفات بأرض فضاء خلف مسجد أحمد بن طولون بحي السيدة زينب.