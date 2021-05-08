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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للتجديد في سفرة رمضان.. طريقة عمل دجاج بالبشاميل

طريقة عمل دجاج بالبشاميل
طريقة عمل دجاج بالبشاميل

تعد طريقة عمل دجاج بالبشاميل إحدى الوصفات العالمية اللذيذة، ويمكن تحضيرها في شهر رمضان كنوع مختلفة من الطعام والتجديد عن الأصناف والأكلات التي نعدها منذ بداية الشهر.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل دجاج بالبشاميل بخطوات سهلة، بمذاق شهي للغاية، وهي وصفة غير مكلفة، وسوف تنال جميع أفراد أسرتك وخاصة الأطفال.

 

 طريقة عمل دجاج بالبشاميل

 

 طريقة عمل دجاج بالبشاميل

 

مقادير   طريقة عمل دجاج بالبشاميل

1 دجاجة مسلوقة
2 ملعقة صلصة طماطم
2 ملعقة سمن
1 بصلة مبشورة رفيع
2 فلفل أخضر مقطع رفيع
5 ملعقة جبن رومي مبشور
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل
1 ملعقة صغيرة بهار
2 كوب من البشاميل


طريقة عمل دجاج بالبشاميل


1- يتم تقطيع الدجاج إلى أجزاء مناسبة ونزع العظم والجلد وتتبل بالملح، الفلفل والبهار.
2- يتم تحمير البصلة حتى يصفر لونها ثم اضيفي الفلفل الأخضر، الدجاج وصلصة الطماطم وتترك على النار حتى تتسبك.
3- تدهن طبق فرن بالسمن ثم يسكب فيه الخليط السابق.
4- يسكب مقدار البشاميل على الدجاج ويغطى الوجه بالجبن الرومي المبشور.
5- تدخل صينية الدجاج بالبشاميل الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه ثم تقدم ساخنة.

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