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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابن صعيد مصر .. تعرف على لمحات من حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ..فيديو

الشيخ عبد الباسط
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

عرض برنامج “صباحنا مصري “ ، والمذاع على فضائية المصرية ، تقريرا عن أحد أجمل الأصوات القرآنية ، التي عشقها المسلمون في بقاع الأرض ، وهو صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد .

ولفت التقرير إلى أن الشيخ "عبد الباسط عبد الصمد " ولد قي قرية " أرمنت " بصعيد مصر ، حيث أتم حفظ القرآن الكريم في سن العشرة .

كما وكان يذهب إلى أحد الجوامع بطنطا لإتقان علوم القرآن ، وعلم القراءات ، وكانت  الإذاعة المصرية  في انتظاره عام 1951 ميلاديا .

و في ذات السياق ، يعتبر مسجد الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بقرية المراعزة مركز أرمنت جنوب غرب الأقصر من أشهر وأكبر المساجد بمحافظة الأقصر .


ويقول عبد الفتاح سعدي محمد إبراهيم أحد أبناء قرية " المراعزة " إن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد" قام بشراء قطعة أرض بقرية المراعزة لإنشاء عليه مسجده والذى تم افتتاحه لأول مرة  عام 1970 وتبلغ مساحته 600 متر، وهو يحتوى على زخارف الإسلامية .


وأضاف أن المسجد تم تطويره عام 2017 وقام بافتتاحه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبرفقته محافظ الأقصر محمد بدر السابق ، ومحافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان السابق ،  ومساعد وزير الدخلية لقطاع جنوب الصعيد السابق اللواء عصام الحملي، ووكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ محمد صالح عبدالرحمن، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

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