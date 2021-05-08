ابن صعيد مصر .. تعرف على لمحات من حياة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ..فيديو

عرض برنامج “صباحنا مصري “ ، والمذاع على فضائية المصرية ، تقريرا عن أحد أجمل الأصوات القرآنية ، التي عشقها المسلمون في بقاع الأرض ، وهو صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد .

ولفت التقرير إلى أن الشيخ "عبد الباسط عبد الصمد " ولد قي قرية " أرمنت " بصعيد مصر ، حيث أتم حفظ القرآن الكريم في سن العشرة .

كما وكان يذهب إلى أحد الجوامع بطنطا لإتقان علوم القرآن ، وعلم القراءات ، وكانت الإذاعة المصرية في انتظاره عام 1951 ميلاديا .

و في ذات السياق ، يعتبر مسجد الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بقرية المراعزة مركز أرمنت جنوب غرب الأقصر من أشهر وأكبر المساجد بمحافظة الأقصر .



ويقول عبد الفتاح سعدي محمد إبراهيم أحد أبناء قرية " المراعزة " إن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد" قام بشراء قطعة أرض بقرية المراعزة لإنشاء عليه مسجده والذى تم افتتاحه لأول مرة عام 1970 وتبلغ مساحته 600 متر، وهو يحتوى على زخارف الإسلامية .



وأضاف أن المسجد تم تطويره عام 2017 وقام بافتتاحه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبرفقته محافظ الأقصر محمد بدر السابق ، ومحافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان السابق ، ومساعد وزير الدخلية لقطاع جنوب الصعيد السابق اللواء عصام الحملي، ووكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشيخ محمد صالح عبدالرحمن، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .