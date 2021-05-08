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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض رمضان.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 4700 جنيه

عرض رمضان.. اشتر
عرض رمضان.. اشتر آيفون 8 بلس بـ 4700 جنيه

نجح هاتف آيفون  الأشهر فى العالم فى تربع عرض الهواتف الذكية، منذ أول ظهور له، و ازدادت نجاحاته مع بدء ظهور إصدارات كبيرة الحجم منه، ولعل من أبرزها iPhone 8 plus،حيث الشاشة الكبيرة من أجل أفضل لتجربة، أضف إلى ذلك التصميم الأنيق و الأداء السلس، ولكن يعيبه فقط سعره المرتفع.

وبفضل هذا العرض تستطيع اقتناء نسخة مجددة من آيفون 8 بلس بأقل سعر ممكن، وهو العرض المتاح على موقع إيباى الشهير، حيث يمكنك الحصول على نسخة مجددة من iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت باللون الأسود بسعر 300 دولارًا، ما يعادل 4700 جنيه.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يعطيك iPhone 8 plus أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، الذى صداره فى عام 2017، بتصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، وشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

يذكر أن هاتف iPhone 8 plus يمتلك كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يحتوى هاتف iPhone 8 plus على ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وا'، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.

يمكنك الحصول على هاتف آيفون 8 بلس باللون الأسود عبر هذا الرابط.

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