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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن ..الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في جبهة العلم بمحافظة الجوف

صدى البلد

تمكن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية من تحرير مواقع جديدة في جبهة العلم بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري بحسب وكالة الأنباء اليمنية ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإرهابية تكبدت خلالها الميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وشنّت أمس مدفعية الجيش الوطني، قصفاً استهدف تجمعات ومواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محازيم ماس شمال غرب محافظة مأرب.

قتلى وجرحى في اليمن جراء أمطار وفيضانات

قصف عنيف لـ الحوثي على مأرب أثناء زيارة رئيس وزراء اليمن

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن القصف أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية، تضاف الى خسائر المليشيا المتواصلة في جبهات القتال غرب وجنوب مارب.

كما تمكنت دفاعات الجيش الوطني من اسقاط طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة الكسارة غربي مأرب.

اشتباكات رئيس وزراء اليمن اليمن ميليشيا الحوثى الجيش الوطني مليشيا الحوثي المقاومة الشعبية وكالة الأنباء اليمنية

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