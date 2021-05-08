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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جسر علوي لمترو العاصمة المكسيكية إلى 26 قتيلا

صدى البلد

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار جسر علوي لأحد خطوط المترو في العاصمة المكسيكية إلى 26 قتيلا، وذلك عقب وفاة أحد المصابين في المستشفى متأثرا بجراحه.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ أن 33 مصابا لايزالون يرقدون في المستشفى للتعافي من الإصابات التي لحقت بهم جراء حادث الانهيار الذي وقع يوم الاثنين الماضي.
كان نحو 80 شخصا قد أصيبوا إثر انهيار أحد العوارض الداعمة لجزء من الخط العلوي أثناء مرور عربات المترو عليه، وخرج غالبية المصابين من المستشفى بعد الانتهاء من علاجهم.

وتعهدت السلطات المكسيكية بالتحقيق في السبب وراء الحادث، كما وعدت بتفقد جميع الخطوط المعلقة والجسور العلوية بالمدينة.

المكسيك المصابين انهيار ربا أمريكية المترو المستشفى

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