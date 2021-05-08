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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يواجه تشيلسي في بروفة نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي ضد تشيلسي
مانشستر سيتي ضد تشيلسي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة رقم 35 من الدوري الإنجليزي.

 

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز الرابع برصيد 61.

مانشستر سيتي

وسيتأكد استعادة مانشستر سيتي للقب قبل 3 مباريات على نهاية الموسم، في حال فوزه على تشيلسي  اليوم.

وسيكون هذا هو لقبه الخامس في الدوري الممتاز في 10 مواسم، والثالث في 5 سنوات، منذ قدوم جوارديولا، بأساليبه المميزة في كرة القدم إلى ستاد الاتحاد.


وحتى بمقاييس جوارديولا نفسه فإن التتويج سيختتم أسبوعا مميزا للمدرب الإسباني الذي أحرز لقبه الرابع على التوالي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية الأحد الماضي، ثم تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعدما أقصى باريس سان جيرمان، ليصطدم بتشيلسي الذي صعد على حساب ريال مدريد.

 

سيحقق السيتي فوزه 26 هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 80 نقطة مقابل 67 نقطة لجاره يونايتد.

تشيلسي

يشهد تشيلسي تطور في الأداء منذ أن تولى الألماني توماس توخيل تدريبه في يناير الماضي ولم يخسر معه سوى مباراتين، كما أطاح في ثمن نهائي التشامبيونز ليج بأتلتيكو مدريد ثم ببورتو في ربع النهائي، ثم ريال مدريد في النهائي.

ويلتقي تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو الشهر الجاري.

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي دوري ابطال أوروبا أخبار الرياضة نهائي دوري أبطال أوروبا

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