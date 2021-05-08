حدث له أكثر من 10 طفرات..رئيس الرابطة الطبية يحذر من تحورات كورونا الهند

قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن تصريحات منظمة الصحة الخاص بالتحذير من إمكانية تكرار أزمة الهند في دول أخرى مقلقلة ومهمة للغاية.



وأضاف “عودة” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، نحن قلقون هذه الفترة من الموجة الحالية التي تعرف بموجة النسخات والتي يمكن مواجهتها فقط باللقاحات المتواجدة في الدول المتقدمة، منوها إلى أن منظمة الصحة عليها أن تقدم الدعم للدول الفقيرة عن طريق توزيع اللقاحات بكشل عاجل.



وأوضح أن النسخة الهندية خطيرة وكبيرة، نتيجة حدوث عدة طفرات داخل الفيروس، منوها إلى ان الدراسات تشير إلى أن فيروس كورونا الهندي حدث له أكثر من 10 طفرات.

وأشار إلى أن نتيجة الطفرات الكثيرة أصبح الفيروس أكثر وأشد انتشارا، فيما يخص مراقبتها شدد على ضرورة مراقبة الحدود والتعامل مع الجوانب الهندية.



وأضاف، يجب علينا توفير اللقاحات للأطقم الطبية وأيضا المسحات الدقيقة القادرة على الكشف عن السلالة الهندية الحديثة .



