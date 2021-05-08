الدوري الإسباني.. حرب الصدارة تشعل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم، السبت، في تمام الرابعة والربع عصرا، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويدخل فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل احتلال صدارة الدوري الإسباني مؤقتا، وتعزيز فرصه في التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس

الدفاع: سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - رونالد أرواخو - كليمونت لنجليه - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - صامويل أومتيتي - فيربو جونيور - أوسكار مينجويزا

الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - ميراليم بيانيتش - ريكي بويج - بيدري - فرانكي دي يونج - إلياكس موريبا

الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - مارتين برايوثوايت - عثمان ديمبلي - ترينكاو

على الجانب الآخر، يستهدف أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه سيميوني، خطف الثلاث نقاط من برشلونة، لتأمين الصدارة، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني.

في حال تعادل أو خسارة أتلتيكو مدريد مباراة اليوم، ستتاح الفرصة أمام ريال مدريد لانتزاع صدارة الدوري الإسباني، حال الفوز على إشبيلية، في مباراة الغد.

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإسباني، انتهت بفوز أتلتيكو مدريد على برشلونة بهدف دون رد.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، ويحل ريال مدريد ثانيا بـ 74 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثالث.