التنبؤ بالمناخ تحذر: موجة شديدة الحرارة اليوم وغدًا..اعرف السبب

حذر الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة من زيادة سيطرة موجة شديدة الحرارة اليوم السبت وغدا الأحد على جميع أنحاء الجمهورية، متوقعا تكون كتلة مدارية شديدة الحرارة ستؤدي إلى ارتفاع كبير وحاد في الحرارة في توقيت مهم لمعظم المحاصيل الموجودة.



وأوضح د. محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ، أن السبب في الموجة شديدة الحرارة هو تعمق جبهة هوائية شديدة الحرارة قادمة من الصحراء الكبرى واستمرار سيطرة منخفض السودان الموسمي ويستمر حتى نهاية الأسبوع وتكون في أقصاها يومي السبت والأحد على مستوى الجمهورية وتستمر حتى آخر الأسبوع في الوجه القبلي.





وأكد أنه حذر من عدة أيام وقبل حدوث هذه الموجة شديدة الحرارة والتي تصل فيها الحرارة لقيم قياسية لمثل هذا الوقت من السنة 43 درجة في ساعات الظهيرة لدرجة حرارة الظل وتتعدى 50 درجة في درجة حرارة الشمس المباشرة.

ونصح الجميع بالالتزام بما يلي،

-السحور بالأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الماء لتقليل آثار حرارة الشمس، كما هو الحال مع الخضروات والفواكه مثل الخيار والبطيخ التي تساعد على ترطيب الخلايا في الجسم وترجمتها إلى درجة حرارة أقل.

-وتحتوى الخضراوات مثل السبانخ واللفت والبروكلي على «الكالسيوم»، وهو عنصر ضروري لمساعدة الجسم على التنظيم الحراري وهي العملية التي ينظم بها جسمك درجة حرارته الداخلية.

- كما يجب التقليل من أكل المخللات والحلويات من فترة ما بعد الفطار إلى قبل السحور والابتعاد عن الوجبات الدسمة.

-عدم التعرض لأشعة الشمس من الساعة 11 ص وحتى 4 عصراً تحت أي سبب.



** وفى حالة حتمية التعرض للشمس يجب ارتداء غطاء رأس من القطن ومبلل بالماء (الشد الأبيض) وإعادة البلل كل 15 دقيقة وتحت أي حال لا يجب التعرض للشمس أكثر من 30 دقيقة مستمرة.

- على العمال الذين يعملون خلال ساعات النهار أن يؤجلوا عملهم إلى ما بعد الرابعة عصرا، وأن تلتزم الشركات الخاصة بالحرص على موظفيها وعمالها من خلال تقليل ساعات العمل بوقت الذروة.

أما الاحتياطات الزراعية المناسبة لمواجهة هذا الارتفاع الحاد في درجات الحرارة تتمثل في.

1- ممنوع التعفير بالكبريت الزراعي على كل الزراعات.

2- ممنوع رش أي زيوت معدنية أو نحاسيات خلال هذه الفترة تماماً.

3- تقريب الفترة بين الريات لمحاصيل الخضر وأشجار الفاكهة مع إضافة محفزات الامتصاص مع الري (فولفيك 1.5 ك + عالى الفسفور 3 ك / للفدان).

4- رش كل المحاصيل (الخضر والأشجار والطبية عطرية ) بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم للتر السبت صباحا.

5- البعد عن رش أي مبيدات بداية من السبت وحتى الثلاثاء بحري ونهاية الأسبوع القادم في قبلي.

6- تأجيل شتل أشجار الفاكهة أو الخضر الصيفية حتى نهاية الأسبوع.