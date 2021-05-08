عودة:العزل المنزلي والحصول على اللقاح حائط صد أمام فيروس كورونا

قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن السوق السوداء بالهند تقوم بتزوير التقارير الطبية الخاصة بفيروس كورونا، ولهذا يجب على السلطات الصحية التأكد من صحة ومصداقية التقارير الطبية المرفقة مع القادمين من الهند.



وأكد “عودة” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، ضرورة تعاون منظمة الصحة العالمية مع جميع الدول من أجل توفير اللقاحات للجميع، منوها إلى أن هناك الكثير من الدول ترفض التعاون مع الدول الفقيرة.



ونوه إلى أن العزل المنزلي وتطبيق الإجراءات والحصول على اللقاح هم حائط الصد الوحيد أمام فيروس كورونا.





وأشار إلى أن نتيجة الطفرات الكثيرة أصبح الفيروس أكثر وأشد انتشارا، وفيما يخص مراقبتها شدد على ضرورة مراقبة الحدود والتعامل مع الجوانب الهندية.



وقال:يجب علينا توفير اللقاحات للأطقم الطبية وأيضا المسحات الدقيقة القادرة على الكشف عن السلالة الهندية الحديثة .



