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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية..تعاطف واسع مع مقيم فلسطيني بعد وفاة زوجته وأطفاله الخمسة فى حريق

صدى البلد

نشر نادر البورنو، المقيم الفلسطيني الذي قضت زوجته وأطفاله الخمسة نحبهم في حريق مروع بمدينة جدة السعودية، صورة مؤثرة لأطفاله قبل رحيلهم، ليثير مشاعر حزن وتعاطف واسعة في المملكة.

وقضت بدور زوجة نادر، وأطفالها الخمسة (نعم، تالين، بسنت، كنان، هتان)، مساء الخميس الماضي، اختناقاً بعد محاصرتهم في شقة بعمارة سكنية بمدينة جدة اندلع حريق في إحدى شققها، بجانب سيدة وابنتها قضيا بالطريقة ذاتها.

ونشر الأب المفجوع صورة تضم أطفاله الخمسة بملابس زاهية مبتسمين خلال مناسبات مختلفة، بجانب تعليق حزين ودعهم فيه.

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وكتب الأب ”وداعا فلذات قلبي، اليوم بعد صلاة الجمعة سوف تكونون تحت التراب ومعكم المرأة التي أنجبتكم وزرعت بإخلاصها وتفانيها بجعلي إنسانا يعشق تراب قدميها، وداعا أحباب قلبي، تركتوني وحيدا وأنا لا أستطيع البعد عنكم دقيقة، موعدنا في جنة الخلد، أحبكم“.

وأثارت تلك الصورة مشاعر حزن واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث تلقى والد الأطفال سيلاً من عبارات التعاطف والمواساة، فيما تبرع بعضهم بصدقات مالية عن أرواح الضحايا، بينما عرض فريق آخر تقديم المساعدة للزوج.

 

السعودية الدفاع الجوي التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي الضحايا عمارة سكنية مدينة جدة اختناق

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