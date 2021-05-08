أستاذ اقتصاد: وحدة دعم المصدرين بالجمارك جعلت مصر دولة متقدمة |شاهد

قال الدكتور علي مسعود ، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف ، على خلفية تدشين وحدة مركزية لدعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك، إن مصر نفذت المرحلة الأولى من الإصلاح الإقتصادي والذي بدوره ساهم في تحول مصر من دولة نامية لدولة صاعدة .

وأضاف الدكتور علي مسعود ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن جميع الهيئات الدولية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر ، وبالتالي بدأت مصر منذ فترة بتطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح الإقتصادي ، والذي سينقلها من دولة صاعدة لدولة متقدمة .

ولفت "مسعود " إلى أن تدشين وحدة دعم للمصدرين والمنتجين ، هي أحد مشاريع برنامج الإصلاح الاقتصادي بمرحلته الثانية ، والتي تعد مهمة خلال مرحلة الصعود الحالية وزيادة الإنتاج .

وأوضح أنه في حالة عدم فتح قنوات إنتاجية جيدة للخارج ، سيشكل ذلك أزمة للمصدرين المحليين ، متابعا أن دعم التصدير يزيد من تنافسية المنتجات المصرية .

وأكمل أن زيادة التنافسية تزيد من العرض ، مما يأثر بشكل إيجابي على الأسعار ، ويزيد من توافر السلع الخارجية بالسوق المحلي .