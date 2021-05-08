من هو الدكتور أسامة شفيع السيد الذي نعاه شيخ الأزهر؟

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أسامة شفيق.



وقال شيخ الأزهر، “أنعي العالم البحاثة الدكتور أسامة شفيع السيد، فقيد شباب العلماء، المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، الذي وافته المنية اليوم”.

وتابع “وقد عرفتُه من خلال ترجماته العبقرية لمجموعةٍ من الأعمال الفكرية الغربية القيمة، والتي يعز أن يكتب مثلها في مجال الترجمات المعاصرة للفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلامي”.

ودعا شيخ الأزهر، الله عز وجل أن يتغمده بواسع فضله ورحمته، وأن يُلهم أهله وذويه وزملاءه ويلهمنا معهم جميل الصبر والاحتساب، وأن يأجرهم ويأجرنا في هذه المصيبة ويخلفنا خيرًا منها.

إنا لله وإنا إليه راجعون.



من هو أسامة شفيع السيد؟

1-تخرج في كلية دار العلوم ١٩٩٧ وكان ترتيبه الأول ،عُين معيدا بقسم الشريعة الإسلامية بالكلية عام ١٩٩٨ وفي عام ٢٠٠٣ حصل على الماجستير بتقدير ممتاز وكان عنوان رسالته (الفكر الفقهي عند محيي الدين بن عربي)





2-عين مدرسا مساعدا بالقسم سنة ٢٠٠٤ ، ثم سافر إلى فرنسا عام ٢٠٠٧في بعثة للحصول على الدكتوراه .

3-حصل عليها سنة ٢٠١٥ بتقدير ممتاز ، وتُرجمت رسالته بعنوان امتناع المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) سجل رسالته أولا في باريس حيث وجد المشرف.





4-رجع إلى مصر وعُين مدرسا في الكلية اهتم بالترجمة وقام بترجمة ستة كتب حتى الآن

5- حصل على جائزة حمد في الترجمة المركز الأول عن ترجمة كتاب المرجع في علم الكلام.

6-المرجع صُدر عن جامعة أكسفورد حرره عدد كبير من الباحثين الغربيين والشرقيين.

7- مؤلفاته في الترجمة:النشأة الإسلامية في الفقه الإسلامي، بحث عن الفرنسية ( جلال الدين الرومي) وفيه ترجمت الشعر شعرا، المرجع في تاريخ علم الكلام، -الشرق والغرب، أزمة العالم الحديث.

