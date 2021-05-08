المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة: القضية الفلسطينية مركزية للمجموعة العربية

أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبد الله بن يحيى المعلمي، ‏أن القضية الفلسطينية القضية المركزية للمجموعة العربية، لا تزال مدرجة على ‏جدول أعمال الأمم المتحدة منذ نشأتها، ولا ينبغي أن تقبل بالامبالاة من قبل ‏المنظمة التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية الكاملة في إيجاد حل لها.‏



جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار التفاعلي للمجموعة العربية مع الأمين العام ‏للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك عبر الاتصال ‏المرئي، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة‎.



وأشار المعلمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /السبت/ - إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه الخطر النووي وهو ما يهدد ‏المنطقة وسكانها بكارثة بيئية إقليمية، معرباً عن تسأل المجموعة العربية حول ‏تصور الأمين العام للأمم المتحدة حيال سرعة إنشاء منطقة خالية من أسلحة ‏الدمار الشامل بالشرق الأوسط في ظل امتناع إسرائيل عن المشاركة في مؤتمر إنشاء ‏المنطقة، الذي عقد في نوفمبر 2019، ورؤيته حيال إخضاع المنشآت النووية ‏الإسرائيلية لنظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.‏