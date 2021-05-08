المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة: القضية الفلسطينية مركزية للمجموعة العربية
أكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أن القضية الفلسطينية القضية المركزية للمجموعة العربية، لا تزال مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ نشأتها، ولا ينبغي أن تقبل بالامبالاة من قبل المنظمة التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية الكاملة في إيجاد حل لها.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار التفاعلي للمجموعة العربية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.
وأشار المعلمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /السبت/ - إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواجه الخطر النووي وهو ما يهدد المنطقة وسكانها بكارثة بيئية إقليمية، معرباً عن تسأل المجموعة العربية حول تصور الأمين العام للأمم المتحدة حيال سرعة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط في ظل امتناع إسرائيل عن المشاركة في مؤتمر إنشاء المنطقة، الذي عقد في نوفمبر 2019، ورؤيته حيال إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.