احتيال وجريمة.. إعلامية كويتية تكشف عن معلومات جديدة بشأن لقاحات كورونا

كشفت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، عن معلومات مهمة تتعلق بلقاحات فيروس كورونا وذلك في ضوء حالة التضارب الواضح على الساحة الطبية من تناول اللقاح من عدمه وحول المخاوف منه، لافتة إلى أنه بدأ تحرك فعلي لفريق مكون من أكثر من 1000 محام وأكثر من 10000 خبير طبي بقيادة طبيب يدعى راينر فويلميتش كإجراءات قانونية ضد مركز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة دافوس بسبب الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية.



ولفتت "الرشيد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الفريق الطبي كشف عن أن النسب المعلن لحالات كورونا احتيال وجريمة بحق الإنسانية وأن إخضاع تجربة اللقاح "التجريبي" على البشر بالإجبار، تعد انتهاك للقوانين الدولية الإنسانية وذلك وفق قوانين نورمبرغ العشرة التي تنص على عقوبة الإعدام حال انتهاك هذه القوانين الدولية.



وأشارت "الرشيد"، إلى أنه وفق قانون نورمبرغ فإنه لا ينبغي إجبار أي شخص على إجراء تجربة طبية دون موافقة مستنيرة دون تقديم أي معلومات عن الآثار الضارة أو مخاطر هذا العلاج الجيني، فالمتداول أنه كل "آمن وفعال" و "الفوائد تفوق المخاطر والإعلام شريك في هذه المخاطرة الكبري.



ونوهت "الإعلامية الكويتية" حسب المعلومات المتوفرة أنه منذ بدء التجربة والمدرجة تحت نظام الإبلاغ CDC VAERS تم الإبلاغ عن أكثر من 4000 حالة وفاة و 50000 إصابة لقاح في أمريكا، و تم الإبلاغ عن أكثر من 7000 حالة وفاة و 365000 إصابة بسبب اللقاح في الاتحاد الأوروبي وهذا انتهاك خطير لهذا القانون.