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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف يتم علاج مرضى كورونا بالمنزل؟ كل ما يجب أن تعرفه

صدى البلد

مع الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بـ فيروس كورونا ، تكافح العديد من المستشفيات والمرافق الطبية لتوفير الأسرة والموارد اللازمة للمرضى، لذلك من المهم معرفة  كيفية علاج عدوى فيروس كورونا  الخفيفة في المنزل .

أكد موقع timesofindia ، أن يمكن علاج COVID الخفيف في المنزل تمامًا مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد الشائعة، كل ما عليك فعله هو مراقبة الأعراض وإدارتها بمساعدة الأدوية والعلاجات المنزلية.

أكثر الأعراض شيوعًا لـ فيروس كورونا المستجد 


على الرغم من أن أعراض  فيروس كورونا استمرت في الزيادة والتوسع ، إلا أن الأعراض الأكثر شيوعًا تظل كما هي،  لذلك  قبل الاندفاع إلى المستشفيات  من المهم تحديد أعراض فيروس كورونا  ثم اختبار الفيروس بنفسك.
فيما يلي بعض أعراض COVID الأكثر شيوعًا التي يجب أن تنتبه لها.
- حمى
- سعال جاف
- إلتهاب الحلق
- سيلان الأنف وانسدادها
- ألم في الصدر وضيق في التنفس
- إعياء
- عدوى الجهاز الهضمي
- فقدان حاسة الشم والتذوق

ماذا تفعل إذا كنت بدون أعراض؟


إذا كنت على اتصال بشخص مصاب بفيروس COVID ، ولكن ليس لديك أعراض مرتبطة بالمرض ، فمن الأفضل أن تخضع للاختبار بنفسك، في حين أنه قد لا يكون لديك أي أعراض ملحوظة ، إلا أنك لا تزال حاملًا للعدوى وقد تعرض حياة الآخرين للخطر، إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية اعزل نفسك عن الآخرين ولا تتواصل مع أي شخص حتى يصبح تقريرك سلبيًا.

هل يمكن علاج كوفيد -19 في المنزل؟


لا تحتاج أعراض COVID الخفيفة إلى عناية طبية ويمكن علاجها في المنزل، بمجرد أن تلاحظ علامات الإصابة بفيروس كورونا ، يجب أن تعزل نفسك لمدة أسبوع على الأقل حتى تتعافى وتواصل مراقبة الأعراض، الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالعدوى الشديدة أو الحرجة هم كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أساسية.

العلاجات المنزلية لـ فيروس كورونا 


يعاني معظم الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إما من أعراض خفيفة أو بدون أعراض ، والتي يمكن علاجها في المنزل، تهدف العلاجات إلى تخفيف الألم الناتج عن العدوى، من المهم للغاية الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء فترة الإصابة، بصرف النظر عن ذلك ، يجب أن تأخذ راحة جيدة في مثل هذه الأوقات، كما  يمكن أن تخفف مسكنات الألم الموصوفة أعراضك.
ومع ذلك ، لا تتناول أي أدوية دون موافقة أطبائك، اطلب المشورة الطبية ولا داعي للذعر.
على الرغم من عدم وجود أدلة علمية على ما إذا كانت العلاجات العشبية أو الطبيعية المعززة للمناعة يمكنها علاج COVID-19 ، فمن المهم تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات وشرب السوائل الغنية بمضادات الأكسدة.

علاج فيروس كورونا في المنزل وفقا لموقع webmd.


إذا كانت أعراضك خفيفة بما يكفي بحيث يمكنك التعافي في المنزل ، فيجب عليك:
-الراحة يمكن أن يجعلك تشعر بتحسن وقد يسرع من شفائك.
-ابق في المنزل لا تذهب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة.
-تناول سوائل  لأنك تفقد المزيد من الماء عندما تكون مريضًا، يمكن للجفاف أن يزيد الأعراض سوءًا ويسبب مشاكل صحية أخرى.
-مراقبة الأعراض ،  إذا ساءت الأعراض ، اتصل بطبيبك على الفور لا تذهب إلى مكتبهم دون الاتصال أولاً. قد يطلبون منك البقاء في المنزل ، أو قد يحتاجون إلى اتخاذ خطوات إضافية لحماية الموظفين والمرضى الآخرين.
-اسأل طبيبك عن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي قد تساعد ، مثل عقار الاسيتامينوفين لخفض الحمى.
 

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