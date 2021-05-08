منها تنظيم المجلس الأعلى للتصدير.. حصاد الحكومة الأسبوعي " 9 قرارات و6 اجتماعات"

عرض برنامج صباح الخير يا مصر تقريرا بعنوان " حصاد الحكومة الأسبوعى " 9 قرارات و 6 اجتماعات.



ووفقا للتقرير فإن جهود كبيرة قامت بها الحكومة خلال جلسات الأسبوع الماضى ونشر المركز الإعلامي لمجلس رئاسة الوزراء تقريرا عن حصاد الأسبوع خلال أسبوع وأهم القرارات والاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتضمنت قرارات الحكومة ومن منها الموافقة على إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية بعض المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية لبعض المحافظات لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لوزارة الصحة والسكان .

كما تضمنت القرارات أيضا استعراض عدد من المتطلبات اللازمة لتطوير المناطق السياحية فى مدينة شرم الشيخ فضلا عن غلق كافة المحال التجارية والمطاعم، ودور السينما حتى 21 مايو وحظر إقامة أى مؤتمرات أو فعاليات والاحتفالات الفنية فى أى منشأة بالنوادى الاجتماعية والفنادق.