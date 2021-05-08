الأنبا يوساب يترأس جنازة أمين دير القديسين بالأقصر..اليوم

يرأس اليوم السبت صلاة الجنازة على روح الراهب القمص صرابامون الشايب أمين دير القديسين بالطود شرق الأقصر نيافة الحبر الجليل الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر بالدير.

وأعلن الدير بأن حضور الجنازة قاصر فقط على الآباء الرهبان والكهنة والشمامسة وأسرة القمص صرابامون الشايب.



ولد القمص صرابامون بإسم مراد فرح رزق الله في ٨ مايو ١٩٥١م بمدينة الأقصر وحصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة ، سيم راهباً بإسم الراهب صرابامون بدير الانبا بيشوي بوادي النطرون في يوم ٢٠ أغسطس ١٩٧٨م ثم أقام بدير الانبا باخوميوس الشايب بالأقصر حيث نال نعمة القسيسية في يوم ٧ مارس ١٩٨٢م بيد المتنيح الأنبا أغاثون النائب البابوي للأديرة القديمة .



ورقي الى رتبة القمصية بيد المتنيح البابا شنودة الثالث بدير الانبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج في ٢٨مارس ٢٠٠٤م .



خدم كأمين لدير القديسين بالطود أباً محباً باذلاً متواضعاً مستنيراً حكيماً وراعياً لشعبه وأولاده محتملاً بشكر آلام وشدائد كثيرة ثم تنيح بسلام بعد صراع مع المرض في ظهر الامس عن عمر يناهز سبعون عاماً .