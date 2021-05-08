عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأنبا يوساب يترأس جنازة أمين دير القديسين بالأقصر..اليوم

امين دير القديسين
امين دير القديسين بالأقصر

يرأس اليوم السبت صلاة الجنازة على روح  الراهب القمص صرابامون الشايب أمين دير القديسين بالطود شرق الأقصر  نيافة الحبر الجليل الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر  بالدير.

وأعلن الدير بأن حضور الجنازة قاصر فقط على الآباء الرهبان والكهنة والشمامسة وأسرة القمص صرابامون الشايب.

ارتفاع المتعافين من كورونا الي ٤٥ حالة بمستشفي الأقصر

بسبب كورونا.. الأقصر تعلن إغلاق الكورنيش والحدائق والمتنزهات


ولد القمص صرابامون بإسم مراد فرح رزق الله في ٨ مايو ١٩٥١م بمدينة الأقصر وحصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة  ، سيم راهباً بإسم الراهب صرابامون  بدير الانبا بيشوي بوادي النطرون في يوم ٢٠ أغسطس ١٩٧٨م ثم أقام بدير الانبا باخوميوس الشايب بالأقصر حيث نال نعمة القسيسية في يوم ٧ مارس ١٩٨٢م بيد المتنيح الأنبا أغاثون النائب البابوي للأديرة القديمة .


ورقي الى رتبة القمصية بيد المتنيح البابا شنودة الثالث بدير الانبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج في ٢٨مارس ٢٠٠٤م .


خدم كأمين لدير القديسين بالطود أباً محباً باذلاً متواضعاً مستنيراً حكيماً وراعياً لشعبه وأولاده محتملاً بشكر آلام وشدائد كثيرة ثم تنيح بسلام بعد صراع مع المرض في ظهر الامس عن عمر يناهز سبعون عاماً .

الأقصر جنازة الأباء الرهبان الانبا يوساب دير اقديسين

ترشيحاتنا

هل قيام الليل فى رمضان يعوض الصلوات الفائتة ؟

لقب الدوري الفرنسي في مهب الريح|باريس سان جيرمان على أعتاب موسم كارثي

لصوص الزكاة اثنين احذرهم.. مجمع البحوث يوضح

نادر شوقي يهاجم مجلس إدارة قناة الأهلي عقب تسريح مذيعين منها

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8 مايو 2021

الأرخص بـ مليون جنيه.. 5 سيارت SUV فاخرة موديلات 2021 .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

يمر فوق المحيط الهادئ .. آخر موقع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

حريق ضخم قرب منشأة نووية.. شاهد| النيران تلتهم منطقة بحرية تابعة لجيش إيران في بوشهر

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن الأصفر في 6 أشهر

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ