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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تفاصيل إغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك

الحلقة العشرون والأخيرة| القصاص لدم الشهيد مبروك.. وفرح عائلتة وأطفالة

الشهيد البطل المقدم
الشهيد البطل المقدم محمد مبروك

سلطت حلقات  مسلسل الاختيار 2، الضوء على واحد من أهم رجال الأمن الوطني الشهيد البطل محمد مبروك، الذي يلعب دوره الفنان إياد نصار، ومحمد مبروك ليس ضابطا عاديا، وإنما كان ضابطا من طراز خاص، ضبط جماعة الإخوان الإرهابية، وأحبط مخططاتهم وشارك في القبض على قياداتهم.

 

وفي 18 نوفمبر 2013، اغتالت يد الإرهاب الشهيد المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، أثناء مروره بالسيارة التي يستقلها بشارع نجاتي في مدينة نصر، حيث أطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه مما أدى إلى استشهاده، حتى يتخلصوا منه.

 

وارتبط اسم الشهيد محمد مبروك، بالعديد من الأحداث المهمة التي وقعت داخل البلاد بعد 25 يناير 2011، وهو الضابط المسئول عن ملف قضية التخابر ضد الوطن والتي كان المتهم بها المعزول محمد مرسي، وعدد من جماعة الإخوان الإرهابية، وكان الشاهد الوحيد بهذه القضية.

 

وبهذه المناسبة يعرض لكم "صدى البلد" من خلال حلقات يومية قصة استشهاد البطل محمد مبروك، وكيف تم التخطيط لعملية اغتياله والمشاركين بها.

 

الحلقة العشرون والأخيرة

 

توقفنا في الحلقة السابقة عند االقبض على الإرهابى أحمد عزت الشاب الثري الذى كان يمول العمليات الإرهابية، وشارك في اغتيال المقدم محمد مبروك، وعند القبض علية إعترف على الخائن محمد عويس وكانت صدمة كل أفراد الشرطة الذين يحققون معه، وصدمة لأسرة الشهيد محمد مبروك لأنه كانت تجمعهم علاقة صداقة قوية. 

 

فخر أبناء الشهيد محمد مبروك بـ أبيهم

 

كانت الأحداث فى هذا الوقت تتوالى فى البلاد، وكانت جماعة الإخوان تصدر البيانات التحريضية  وتسعى إلى تفعيل التظاهرات بهدف إسقاط نظام ثورة 30 يونية.

 

خيم الحزن على أسرة محمد مبروك وهى تستمع إلى هذه الأنباء، لقد ترك مبروك فراغًا كبيرًا، لا يمكن أحد أن يملأه فى الدنيا، كان الأبناء يشعرون بالألم، ولكنهم كانوا أيضًا يشعرون بالفخار.

 

كان زياد يتحدث عن والده بفخر كبير، كان يحكى لزملائه بطولات والده، وإيمانه بدوره، وكان يقول دومًا أنه سيلتحق بكلية الشرطة ليخلد ذكرى والده ولـ يثأر له وللوطن كله من الإرهابيين.

 

مرض والدة الشهيد محمد مبروك ورسالتها للرئيس عدلى منصور

 

كانت والدة محمد مبروك تتألم كثيرًا، لقد ازداد عليها المرض واشتد، لقد بعثت برسالة إلى الرئيس عدلى منصور تسأله فيها متى سيتم الثأر لابنها، حتى يهدأ بالها وتعرف الطريق إلى النوم.

 

تفجير مديرية أمن القاهرة والتوصل إلى أبو عبيدة الطوخى

 

تكررت الأحداث فى مصر، وقد جاء حادث تفجير مديرية أمن القاهرة بسيارة ملغومة فى 24 يناير 2014، ليساعد فى الوصول إلى محمد السيد منصور "أبو عبيدة" وهو عضو مجلس شورى تنظيم أنصار بيت المقدس -خارج سيناء- والمسئول الأول عن تأسيس خلية المطرية، والتى كان لها دورها الرئيس فى تفجير مديرية  أمن القاهرة واغتيال المقدم محمد مبروك.

 

القبض على أبو عبيدة الطوخى في منزلة 

 

توصلت جهات الأمن فى هذا الوقت إلى معلومات دامغة حول الشقة التى يسكنها "أبو عبيدة" فى منطقة عين شمس وهى الشقة التى سبق وأن استقبل فيها محمد عفيفى فى عام 2011، عندما سلمه سلاح كلاشينكوف فى هذا الوقت.

 

تم إعداد مأمورية أمنية للقبض على "أبو عبيدة" تخفى رجال الأمن فى ملابس مدنية، انتظروه بالقرب من شقته، كانت لديهم معلومات بأنه سيلتقى بعض أعضاء  التنظيم فى إحدى الحدائق المجاورة.

 

نزل أبو عبيدة من منزله اتجه نحو شارع جانبى، ثم توجه إلى إحدى الحدائق المجاورة، اقترب عدد من رجال الأمن منه للقبض عليه، أسرع للهروب منهم، ثم بادرهم على الفور بإطلاق الرصاص  عليهم، لكن رجال الأمن أسرعوا بإطلاق الرصاص عليه، فسقط صريعًا فى 11 مارس عام 2014.

 

خطة الخطة النتقام لـ أبو عبيدة الطوخى

 

أحدث موت "أبو عبيدة" ردود فعل قوية داخل التنظيم، صدرت التكليفات من "أبو عبدالله" بضرورة الإعداد لما أسماه بغزوة "أبو عبيدة" انتقامًا لمصرعه.

 

حادث كمين مسطرد

 

تحركت مجموعة إرهابية مكونة من أربعة أفراد، أطلق أحدهم قنبلة صوت أمام كمين الشرطة  العسكرية بمسطرد فى الخامسة من صباح السبت 15 مارس4 201، خرج أفراد الكمين لاستطلاع الأمر، فكانت رصاصات الغدر والخيانة فى انتظارهم، حيث قام  ملثمون يحملون الأسلحة الآلية بإمطارهم بوابل من الرصاص، فسقط ستة شهداء فى الحال من  الجنود، بينما كان أحدهم يقوم بتصوير الحادث الإرهابى لقد تمكن القتلة من الهروب، بينما أصيب  الرأى العام بصدمة كبرى، تحركت قوات الشرطة العسكرية جنبًا إلى جنب مع قوات الأمن، التحريات دللت أن المسئولين عن العمل الإرهابى هم أنفسهم قتلة المقدم محمد مبروك.

 

التوصل إلى منفذين حادث مسطرد ومداهمة عرب شركس

 

وخلال أربعة أيام فقط، وتحديدًا فى التاسع عشر من مارس2014، كانت التفاصيل الكاملة عن  الإرهابيين وأماكن هروبهم أمام الجهات الأمنية والعسكرية، وبعد تحديد هويتهم، تم مداهمة قرية  عرب شركس الواقعة بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعلى الفور بادرت القوات باقتحام مقر  الإرهابيين الذين كانوا يختبئون فى إحدى ورش الأخشاب، أطلق الإرهابيون الرصاص فبادلتهم القوات، وتم قتل ستة من أعضاء التنظيم وضبط ثمانية آخرين بعد ست ساعات متواصلة من إطلاق الرصاص بين القوات وأعضاء التنظيم.

 

شهداء مداهمة عرب شركس

 

كان الإرهابيون يمتلكون أسلحة متقدمة وقنابل حارقة وقد تمكنوا خلال العملية من قتل العميد  "ماجد أحمد إبراهيم" الذى سقط شهيدًا على الفور، وفى الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم  استشهد ضابط الجيش المتخصص فى تفكيك العبوات الناسفة العقيد "ماجد أحمد كامل"، بينما تم  إصابة آخرين من أفراد الحملة الأمنية والمواطنين.

 

إعتراف المتهمين في إغتيال محمد مبروك وحادث مسطرد

 

تم نقل المتهمين إلى الجهات المسئولة للتحقيق، اعترفوا بالتفصيل عن الحوادث والجرائم التى  ارتكبوها فى الفترة السابقة، وكان من بين المتهمين "محمد عفيفى" و"محمد بكرى".

 

إعدام محمد عفيفي ومحمد بكرى

 

وعلى مدار ست جلسات عقدت بالمحكمة العسكرية بالهايكستب، استمعت المحكمة ابتداء من مايو حتى أغسطس 2014 إلى الشهود والدفاع والأقوال، ثم أصدرت حكمها فى 10 أكتوبر2014 بإحالة أوراق ستة متهمين إلى المفتى والسجن المؤبد لاثنين آخرين.

 

أبدى المفتى الموافقة على إعدام القتلة فى 21 أكتوبر 2014 وجرى تنفيذ الحكم فى 17 مايو 2015 فى ستة من القتلة كان من بينهم محمد عفيفى ومحمد بكرى الذين إنهارا أثناء تنفيذ الحكم  ولم يقويا على الوقوف على أقدامهما.

 

فرح عائلة محمد مبروك بـ إعدام الخونة

 

عندما انتشر الخبر، سادت حالة من الارتياح فى الشارع المصرى، توجهت والدة محمد مبروك إلى  البلكونة ترفع علم مصر مهللة، وقامت بأداء صلاة شكر، جنبًا إلى جنب مع زوجها، الذى راحت  الدموع تنهمر من عينيه.

 

وفى اليوم التالى كانت رشا زوجة محمد مبروك تحتضن أبنائها وهى تقول لهم: "الحمد لله ربنا انتقم"، وعلى الفور مضت معهم لزيارة قبر والدهم وقراءة الفاتحة هناك.

 

زياد أبن الشهيد ينفذ وصية والدة

 

كان زياد الطفل الصغير، قد صمم على أن يرتدى البدلة العسكرية، وبمجرد وصوله إلى المقبرة مع  أسرته أدى التحية لوالده، ووقف أمام والدته وشقيقتيه ليقول: "أنا هعمل بوصيتك يا بابا وأطلع  ضابط عشان أخد بتار مصر كلها".

 

صوت الشهيد مبروك لـ زوجتة 

 

نظرت الأم إلى أبنائها الثلاثة بحنان، أخذتهم فى حضنها، انهمرت من عينيها الدموع، جاءها صوت محمد مبروك يدوى فى أذنيها قائلا: " بلاش تحزنوا يا رشا، بلاش يا ولاد، أرواحنا كلها فداء لـ مصر"

 

يتراجع الصوت تدريجيًا.. فداء لـ مصر.. فداء لـ مصر!!

الاختيار 2 الشهيد محمد مبروك أبو عبيدة مديرية امن القاهرة اغتيال المقدم محمد مبروك

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