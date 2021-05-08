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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 27 سفينة و4515 شاحنة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

صدى البلد

أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة و4515 شاحنة بالميناء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم السبت - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30345 طنا تشمل يوريا ورمل وفوسفات ونترات ومخلفات بنجر، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24250 طنا تشمل حديد وخشب زان وذرة وقمح. 

 

وأشار البيان إلى أن بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 502 حاوية تشمل: خضراوات (بطاطس وخرشوف وجزر وبقدونس وفاصوليا وورق عنب وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وحلبة وريحان وثوم وفول وفول سوداني وقطن وليمون وفواكه (برتقال وفراولة وبطيخ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ولبنان والسعودية والمغرب وسلوفينيا والهند وأمريكا وإيطاليا وسنغافورة واسبانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 334 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 907 حاويات مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 167779 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 84039 طنا.

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