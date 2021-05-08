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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تشيد بالاستثمارات الحكومية لقطاع الصحة في العام الجديد

الدكتورة راندا مصطفى
الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

أشادت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بما خصصته الحكومة لقطاع الصحة فى خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/22 بعد أن رَصدت الحكومة لـ وزارة الصِحَّة والسُكان مبالغ مالية تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه بِنِسبَة نمو 205٪، في إطار الارتقاء بالخَدَمات الصِحيّة وفي ضوء حِرص الدَولة على النهوض بصِحّة الـمُواطنين فِي إِطَارِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَالْإِنْصَاف، وَبِمَا يُحقّق التغطيّة الشَّامِلَة لِكَافَّة الـمُواطنين.

 

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وأكدت "مصطفى"، فى تصريح، أهمية ما جاء فى مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد خاصة استكمال تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم صِحَّة صِحَّة الـمُواطنين وصِحَّة الـمَرأة وَالْأَطْفَال وزيادة مُعدّلات التغطيّة بالـمُستشفيات الجامعيّة على مُستوى الـمُحافظات، لتصل إلى 122 مُستشفى مشيرة الى اهمية البدء في مَيّكنة 115 مُستشفى جامعي، وإنشاء سِجِل صحي إليكتروني لكافة الـمُتردّدين.

 

وقالت الدكتورة راندا مصطفى إن المستشفيات الجامعية أصبح لها دورها الحيوى فى تقديم أفضل الرعاية الصحية خاصة لأهالينا من الفقراء والبسطاء بصفة عامة وعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا بصفة خاصة.

لقطاع الصحة التنمية المستدامة الصحة فيروس كورونا مجلس الشيوخ برلمانية

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