عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ملابس مضحكة.. طلب غريب من عروس يغضب صديقاتها في حفل الزفاف

عروس و صديقاتها
عروس و صديقاتها

طلبت عروس من وصيفات الشرف من صديقاتها طلبا اعتبره البعض غريبا ومضحكا إلى حد ما، فقد طلبت منهن أن يرتدين ملابس تنكرية لالتقاط صورة غير تقليدية في يوم الزفاف. 

 

ووفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن فتاة بالغة 25 عاما، طلبت من صديقاتها، أن يرتدين ملابس لشخصيات كرتونية في حفل زفافها لالتقاط صورة تذكارية مضحكة وأخبرتهن بأنها سترتدي أيضا ملابس تنكرية مثلهن.

 

txt

لسبب غريب.. صديقة عروس تشهر بها عبر الإنترنت قبل ساعات من الزفاف

 

وصُدم الحاضرون في حفل الزفاف حينما حضر صديقات العروس بملابس تنكرية لشخصيات كرتونية كما طلبت إلا أنها قررت أن ترتدي فستان سندريلا كواحدة من الشخصيات الكرتونية التي تنكرت في شكلها. 

 

غضبت صديقات العروس مما قامت به صديقتهم لأنها جعلت منهم مادة للسخرية بسبب ملابسهم، أما عنها فاختارت شخصية لا تصلح للتنكر فهي جميلة ولا تثير السخرية وليست كالشخصيات التي عرضتها عليهن. 

 

جدير بالذكر أن العروس روت ذلك الموقف عبر حسابها على فيس بوك، وتخيلت أن متابعيها سيدعمونها في موقفها، إلا أنها واجهت موجة كبيرة من النقد وعدم  القبول لما كتبته فاضطرت للاعتذار.

عروس وصيفات وصيفات الشرف ملابس تنكرية غير تقليدية يوم الزفاف

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان يؤيد الرفع المؤقت لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا

متى تكون ليلة القدر.. وما علاماتها؟

تحذير عاجل من التعليم لـ المدارس بشأن استمارات امتحانات الثانوية العامة

هل قيام الليل فى رمضان يعوض الصلوات الفائتة ؟

لقب الدوري الفرنسي في مهب الريح|باريس سان جيرمان على أعتاب موسم كارثي

لصوص الزكاة اثنين احذرهم.. مجمع البحوث يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

يمر فوق المحيط الهادئ .. آخر موقع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

حريق ضخم قرب منشأة نووية.. شاهد| النيران تلتهم منطقة بحرية تابعة لجيش إيران في بوشهر

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن الأصفر في 6 أشهر

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ