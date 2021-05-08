ملابس مضحكة.. طلب غريب من عروس يغضب صديقاتها في حفل الزفاف

طلبت عروس من وصيفات الشرف من صديقاتها طلبا اعتبره البعض غريبا ومضحكا إلى حد ما، فقد طلبت منهن أن يرتدين ملابس تنكرية لالتقاط صورة غير تقليدية في يوم الزفاف.

ووفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن فتاة بالغة 25 عاما، طلبت من صديقاتها، أن يرتدين ملابس لشخصيات كرتونية في حفل زفافها لالتقاط صورة تذكارية مضحكة وأخبرتهن بأنها سترتدي أيضا ملابس تنكرية مثلهن.

وصُدم الحاضرون في حفل الزفاف حينما حضر صديقات العروس بملابس تنكرية لشخصيات كرتونية كما طلبت إلا أنها قررت أن ترتدي فستان سندريلا كواحدة من الشخصيات الكرتونية التي تنكرت في شكلها.

غضبت صديقات العروس مما قامت به صديقتهم لأنها جعلت منهم مادة للسخرية بسبب ملابسهم، أما عنها فاختارت شخصية لا تصلح للتنكر فهي جميلة ولا تثير السخرية وليست كالشخصيات التي عرضتها عليهن.

جدير بالذكر أن العروس روت ذلك الموقف عبر حسابها على فيس بوك، وتخيلت أن متابعيها سيدعمونها في موقفها، إلا أنها واجهت موجة كبيرة من النقد وعدم القبول لما كتبته فاضطرت للاعتذار.