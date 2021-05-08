عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصاروخ الصيني ليس الأخير .. بكين تخطط لإطلاق 10 صواريخ أخرى للفضاء

الصاروخ الصيني ليس
الصاروخ الصيني ليس الأخير و10 أخرى في الطريق

يترقب العالم لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني التائه وسط حالة من الرعب والذعر بسبب احتمال سقوطه في أماكن ماهولة بالسكان لكن الأخطر أن هناك 10 صواريخ أخرى في الطريق.

 

وذكرت وسائل إعلام صينية اليوم “السبت” أن الصاروخ الصيني التائه الخارج عن السيطرة هو واحد من 11 إطلاقا تخطط بكين لتنفيذها خلال عامين بهدف بناء محطة فضائية جديدة.

 

وستستخدم اثنتان من عمليات الإطلاق المقبلة صاروخاً من الطراز العملاق نفسه وهو "لونغ مارش 5 بي"، وفقا لشبكة تلفزيون الصين العالمية "سي جي تي إن" المملوكة للدولة.

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

 

وتعد صواريخ "لونج مارش 5 بي" من بين الأكبر المصممة للوصول إلى المدار، ويمكن أن تنقل حمولة تصل إلى 27 طنا، ويبلغ طول الواحد منها 16.6 مترا، وعرضه حوالي 4.2 مترات، وفق شبكة سكاي نيوز.

 

وتخطط الصين لحمل وحدات من محطة الفضاء "تيانجونج" أي (القصر السماوي)، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية عام 2022.

 

الصاروخ الذي يترقبه العالم حاليا وقد تم إطلاقه في 29 أبريل، نجح في تسليم أول وحدة من المحطة الفضائية، لكنه خرج عن السيطرة الأرضية.

 

عمليتا إطلاق أخريان ستستخدمان الطراز نفسه، وستحملان المزيد من أجزاء محطة الفضاء.

 

8 عمليات إطلاق أخرى باستخدام صواريخ "لونغ مارش 7" و"لونغ مارش 2إف" الأصغر، وبحسب الشبكة الصينية، ستنقل أربعة منها البضائع، وستقل الأربعة الأخرى رواد فضاء.

 

وجرى إطلاق أول صاروخ من نوع "لونج مارش 5بي" في عام 2020، ويعتقد أنه عاد إلى الأرض بشكل غير خاضع للرقابة، على الرغم من أن وكالة الفضاء الصينية لم تؤكد ذلك أو تنفيه، بحسب ما نقل موقع "ذا فيرج" عن جوناثان ماكدويل، عالم الفلك في جامعة هارفارد.

 

وقد عاد الصاروخ إلى الغلاف الجوي فوق المحيط الأطلسي، وفق "سرب مراقبة الفضاء الثامن عشر" التابع للجيش الأمريكي، الذي يتتبع النفايات الفضائية.

 

ووفقا لتقارير وسائل التواصل الاجتماعي، فقد سقطت أجسام معدنية كبيرة على قريتين في ساحل العاج وألحقت أضرارا بالمباني في وقت قريب من عودة الصاروخ في مايو من العام الماضي، حسبما ذكرت مجلة "فوربس".

 

وأكدت الصين، أن مخاطر صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة، الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي للأرض خلال أيام، "ضئيلة جدا"، وذلك بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل.

الصاروخ الصيني التائه أماكن سقوط الصاروخ الصيني اخبار الصاروخ الصيني 10 صواريخ أخري اخبار الصين

موضوعات متعلقة

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

ترشيحاتنا

هل قيام الليل فى رمضان يعوض الصلوات الفائتة ؟

لقب الدوري الفرنسي في مهب الريح|باريس سان جيرمان على أعتاب موسم كارثي

لصوص الزكاة اثنين احذرهم.. مجمع البحوث يوضح

نادر شوقي يهاجم مجلس إدارة قناة الأهلي عقب تسريح مذيعين منها

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8 مايو 2021

الأرخص بـ مليون جنيه.. 5 سيارت SUV فاخرة موديلات 2021 .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

يمر فوق المحيط الهادئ .. آخر موقع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

حريق ضخم قرب منشأة نووية.. شاهد| النيران تلتهم منطقة بحرية تابعة لجيش إيران في بوشهر

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن الأصفر في 6 أشهر

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ