البحرين تستنكر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم /السبت/ عن استنكارها الشديد لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى.. داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الاستفزازات المرفوضة ضد أبناء القدس، والعمل على منع قواتها من التعرض للمصلين في هذا الشهر الفضيل.



وأدانت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" - الخطط الإسرائيلية لإخلاء منازل مواطني القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وتقوض فرص إحياء عملية السلام وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

