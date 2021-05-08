عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تستنكر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى

صدى البلد

أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم /السبت/ عن استنكارها الشديد لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى.. داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الاستفزازات المرفوضة ضد أبناء القدس، والعمل على منع قواتها من التعرض للمصلين في هذا الشهر الفضيل. 

وأدانت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" - الخطط الإسرائيلية لإخلاء منازل مواطني القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وتقوض فرص إحياء عملية السلام وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
 

الخارجية إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الأقصى الخارجية البحرينية وزارة الخارجية البحرينية الحكومة الإسرائيلية قوات الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان يؤيد الرفع المؤقت لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا

متى تكون ليلة القدر.. وما علاماتها؟

تحذير عاجل من التعليم لـ المدارس بشأن استمارات امتحانات الثانوية العامة

هل قيام الليل فى رمضان يعوض الصلوات الفائتة ؟

لقب الدوري الفرنسي في مهب الريح|باريس سان جيرمان على أعتاب موسم كارثي

لصوص الزكاة اثنين احذرهم.. مجمع البحوث يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

يمر فوق المحيط الهادئ .. آخر موقع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

حريق ضخم قرب منشأة نووية.. شاهد| النيران تلتهم منطقة بحرية تابعة لجيش إيران في بوشهر

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن الأصفر في 6 أشهر

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ