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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر فى روسيا يوضح مزايا استئناف السياحة الروسية

طيران
طيران

قال السفير ايهاب نصر،  سفير مصر فى روسيا ،  إن السوق الروسى كان السوق الأهم لمصر وعدد السائحين الذين تدفقوا فى 2014 كان 3 مليون و 300 ألف لافتا إلى ما تم الموافقة عليه بشأن عودة السياحة الروسية إلى مصرسيسهم بشكل كبير فى خفض التكلفة وجذب شريحة أخرى من السائحين الروس للسياحة الشاطئية .


وأوضح " نصر " ، خلال مداخلة هاتفية ب ببرنامج صباح الخير يا مصر،  أن عودة السياحة الروسية إلى مصر يعد تطور هام وفقأ للأجهزة التنفيذية للدولتين وإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لاستئناف تسيير الطيران بالتزامن مع تطورات جائحة كورونا .


وأشار إلى أن  أزمة جائحة كورونا نتج عنها بعض القيود على الرحلات خصوصأ  من روسيا والتى أوقفت تماما كافة خطوط الطيران الجوى مننها وإليها واستأنفت بشكل تدريجى ومحدود الرحلات الجوية خاصة أن الأخيرة ترتبط ب خطوط طيران فقط مع 14 دولة منها مصر ، لافتا إلى أن موسكو هى الدولة الأكثر كثافة فى عدد الرحلات الدوية من وإلى روسيا .

وتابع أن عودة الرحلات الروسية إلى مصر تعكس بدورها أن المقصد السياحى المصرى أصبح جاذب ويحظى ب اهتمام بالغ للسائح الروسي ، مؤكدا أن العلاقات السياسية بين مصر وروسيا جيدة للغاية وتحرز تطور جديد يوميأ ، وحجم السياحة الروسية مصدر هام لدعم الاقتصاد المصرى خاصة أن الشركات الروسية المنظمة للطيران والذى سيصب فى المصلحة الاقتصادية للبلدين وجارى تحديد الأعداد التى من المتوقع أن تدخل لمصر فى الرحلات السياحية .

إستئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا احتياطي روسيا ارتفاع اصابات فيروس كورونا في روسيا 400 ألف إصابة كورونا في يوم

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