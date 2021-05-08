خبير اقتصادي: تقرير "ستاندرز" عن مصر مؤشر مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن تقرير وكالة "ستاندرز أند بورز" بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند B؛ يعد مؤشرا إيجابيا يعكس تحسن صورة الاقتصاد المصري لدى الخارج من مستثمرين ومقرضين.

وأكد "الدمرداش"، في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن ردة فعل المستثمر الأجنبي على الاستثمارات فى أي دولة يأتى بناءً على تقييمه؛ نظرًا لمدى لثقل هذه التصنيفات العالمية والتأكد من صحتها وعدم زيفها، مضيفًا أن تلك التقارير العالمية لا تؤثر بشكل كبير علي المستثمر الوطني وربما لا تعنيه.

وأشار إلى أن الشركات العالمية والمؤسسات الكبرى تهتم بالاطلاع بصفة دورية علي تقارير تلك المؤسسات المالية و العالمية.

وواصلت وكالات الاقتصاد الدولية العالمية، الإشادة بالاقتصاد المصري وأدائه، خاصة منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم، حيث أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر على المدى الطويل والقصير عند B/B ، مع نظرة مستقبلية مستقرة

وقالت الوكالة في أحدث تقريرها، إن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس بأن الضغوط على مقاييس الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من بداية العام المقبل 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.

وأضافت الوكالة في تقريرها، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة.

