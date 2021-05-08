برلماني: تفقد الشركات الروسية فنادق الغردقة خطوة إيجابية

قال النائب حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، إن تفقد وفد من خبراء وممثلى شركات السياحة الروسية العاملة فى السوق السياحى المصرى، لعدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة يعد خطوة إيجابية لاستقبال السياحة الروسية مرة أخرى بعد توقف دام لقرابة 6 سنوات خاصة بعد توافق الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين على عودة الطيران الروسى.

وأعرب "عوض الله"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، عن ثقته التامة فى الالتزام التام من جميع الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية على مستوى محافظة البحر الأحمر فى الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد النائب أن أكبر دليل على ذلك إشادة جميع سياح العالم الذين توافدوا إلى مدينة الغردقة وجميع المدن السياحية على مستوى محافظة البحر الأحمر لم يشيدوا فقط بالتزام جميع المنشآت السياحية على مستوى البحر الاحمر ومطارى الغردقة مرسى علم ولكن طلبوا من جميع سياح العالم بالتوجه إلى مصر للاستمتاع بمعالمها السياحية والاثرية وجوها الممتع.



تجدر الإشارة إلى أن الوفد ضم 13 من ممثلى أكبر شركات السياحة الروسية العاملة فى السوق المصرى وأجرى جولة فى عدد من الفنادق السياحية شمال مدينة الغردقة وتفقد إجراءات الأمن والسلامة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، طبقا للضوابط والاشتراطات التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.



كما تفقد الغرف ونظافتها وإجراءات التسكين وحمامات السباحة، والتأكد من تطبيق المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى فى المطاعم وعلى حمامات السباحة والشواطئ.