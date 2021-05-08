عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تفقد الشركات الروسية فنادق الغردقة خطوة إيجابية

النائب حسام الدين
النائب حسام الدين صالح عوض الله

قال النائب حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، إن تفقد وفد من خبراء وممثلى شركات السياحة الروسية العاملة فى السوق السياحى المصرى، لعدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة يعد خطوة إيجابية لاستقبال السياحة الروسية مرة أخرى بعد توقف دام لقرابة 6 سنوات خاصة بعد توافق الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين على عودة الطيران الروسى.

 

 وأعرب "عوض الله"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، عن ثقته التامة فى الالتزام التام من جميع الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية على مستوى محافظة البحر الأحمر فى الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

 

وأكد النائب أن أكبر دليل على ذلك إشادة جميع سياح العالم الذين توافدوا إلى مدينة الغردقة وجميع المدن السياحية على مستوى محافظة البحر الأحمر لم يشيدوا فقط بالتزام جميع المنشآت السياحية على مستوى البحر الاحمر ومطارى الغردقة مرسى علم ولكن طلبوا من جميع سياح العالم بالتوجه إلى مصر للاستمتاع بمعالمها السياحية والاثرية وجوها الممتع.


تجدر الإشارة إلى أن الوفد ضم 13 من ممثلى أكبر شركات السياحة الروسية العاملة فى السوق المصرى وأجرى جولة فى عدد من الفنادق السياحية شمال مدينة الغردقة وتفقد إجراءات الأمن والسلامة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، طبقا للضوابط والاشتراطات التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.


كما تفقد الغرف ونظافتها وإجراءات التسكين وحمامات السباحة، والتأكد من تطبيق المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى فى المطاعم وعلى حمامات السباحة والشواطئ.

الروسية السياحة مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا المنشات السياحية

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان يؤيد الرفع المؤقت لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا

متى تكون ليلة القدر.. وما علاماتها؟

تحذير عاجل من التعليم لـ المدارس بشأن استمارات امتحانات الثانوية العامة

هل قيام الليل فى رمضان يعوض الصلوات الفائتة ؟

لقب الدوري الفرنسي في مهب الريح|باريس سان جيرمان على أعتاب موسم كارثي

لصوص الزكاة اثنين احذرهم.. مجمع البحوث يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

يمر فوق المحيط الهادئ .. آخر موقع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

حريق ضخم قرب منشأة نووية.. شاهد| النيران تلتهم منطقة بحرية تابعة لجيش إيران في بوشهر

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن الأصفر في 6 أشهر

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ