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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير لـ الدولار.. أدنى مستوى للعملة الأمريكية في أكثر من شهرين

الدولار
الدولار

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين بعدما جاءت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل أقل من التوقعات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم السبت في تقريرها إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 266 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي بعد أن زادت 770 ألفا في مارس، فيما كان اقتصاديون قد توقعوا زيادة الوظائف نحو 978 ألفا.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، بلغ مؤشر الدولار 90.561، منخفضا 0.34 % بعد أن هبط إلى 90.338، الأدنى منذ 26 فبراير، عقب صدور تلك البيانات.

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وارتفع اليورو 0.44 % إلى 1.21140 دولار وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 % مسجلا 1.3933 دولار.

ودفع تسارع أكثر من المتوقع للصادرات الصينية في أبريل ونمو الواردات إلى أعلى مستوى في عشر سنوات اليوان وأسواق الأسهم الآسيوية للارتفاع.

وصعد اليوان إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين أمام الدولار ويتجه لتسجيل أطول فترة المكاسب الأسبوعية منذ سبتمبر مدفوعا ببيانات التجارة القوية وضعف الدولار.

وبلغ مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة اليوم مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 1732.79، مدعوما بمكاسب اليوان.

وارتفع الدولار الكندي 0.27 % إلى 1.2185 للدولار الأمريكي بعد أن ارتفع أمس الخميس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

وصعد الدولار الأسترالي 0.19 % مسجلا 0.77995 دولار أمريكي، معوضا خسائره في وقت سابق من الجلسة.

وعلى صعيد العملات المشفرة، زادت إيثر 0.51 % إلى 3507.92 دولار بعد أن وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الخميس وارتفعت بيتكوين 1.4 % مسجلة 57 ألفا و237.60 دولار.

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