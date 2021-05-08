زراعة الوادي: توريد 100 ألف طن قمح للصوامع والشون داخل المحافظة وخارجها

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، عن توريد 100الف طن قمح داخل وخارج المحافظة منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم.

قال الدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي إنه جرى توريد داخل المحافظة 40850 طن قمح وتوريد 50150 طن خارج المحافظة مؤكدا أن مواقع المحافظة تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري.

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أضاف أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد يتابع على مدى الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، ويتلقى تقرير يومي من غرفة العمليات المركزية لتوريد القمح برئاسة المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالمحافظة، لمتابعة تلك مواقع استلام المحصول، خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات، لافتًا إلى، انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكان وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد اكد فى وقت سابق انه تم زراعة ٢٥٤٠١١ فدانًا من القمح حتى الآن من المستهدف زراعته بالمحافظة، فيما بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل ما يزيد عن ٣٥٩١٠٠ وإجمالي المساحة المزروعة بالخضر بلغت ٨٢٦٧٠ أما مساحة البساتين فبلغت ٦٧٠١٧ وبهذا يبلغ الإجمالي العام ٥٠٨٧٨٧.

وقال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد إن منطقة شرق العوينات احتلت المرتبة الأولى في المساحات المزروعة بالقمح وبلغت ١٢٦١٣٥ فدانًا، موضحا أن المساحات المزروعة شهدت زيادة في محصول القمح وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج، كما أنّ هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح وتكليفات الإدارات الزراعية بالمتابعة الدورية.

من جانب اخر قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بمركزي الداخلة وبلاط بتكلفة إجمالية بلغت نحو 41 مليون جنيه، والتي تضمنت أعمال رصف بشوارع وميادين مدينة موط بالداخلة بتكلفة بلغت نحو 30 مليون جنيه، وفى مدينة بلاط بتكلفة نحو ١١ مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه أكد المهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق بالمحافظة، في بيان صحفي له، انه تم الانتهاء من رصف مدخل مدينة بلاط باتجاه مركز الداخلة بطول ١٣٥٠ متر وجاري العمل بطريق المدرسة الثانوية الزراعية وطريق بلاط الخارجة بطول ٧٥٠متر من إجمالي ٨٠٠٠ متر مستهدف رصفها بأنحاء المركز.