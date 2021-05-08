نقلة في تطوير تجهيز المنتجات الزراعية للمنافسة عالميا.. تعرف على التفاصيل

قال محمود الشيشيني، مدير محطة تصدير: إن المنافسات العالمية تجبر الجميع على تقديم أفضل ما لديها، موضحا أن هناك تنافسا بين الشركات المصرية وبعضها البعض داخليا قبل أن يكون هناك تنافس خارجي.



وأضاف "الشيشيني" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر أصبحت أكبر مصدر للبرتقال على مستوى العالم، وهذا سبب أساسي للتطوير حتى تواكب العالم وتتنافس معه.



وأوضح أن القطاع الزراعي شهد تطورا كبيرا من حيث تعبئة المحاصيل الزراعية وخاصة الموالح، مشددا على أن كل دولة لها اشتراطات حجرية وتجارية مختلفة.



ولفت إلى أن مصر وقعت اتفاقية من أجل إنتاج المحاصيل الزراعية الجديدة والمتميزة، منوها إلى أن مصر أصبحت سوقا للمواد النباتية الجديدة.



وأشار إلى أن الفترة الحالية أصبح هناك طرق متعددة لنقل وشحن المحاصيل الزراعية، وفقا لدرجات الحرارة والتبريد.

