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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"عربية النواب" تشيد باهتمام الخارجية بحل جوازات السفر للمصريين في السعودية

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بسرعة استجابة وزير الخارجية السفير سامح شكري لطلب إحاطته الخاص بمشكلة جوازات السفر الخاصة بالمصريين بالخارج خاصة داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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ووجه "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للسفير سامح شكرى مؤكداً أنه من الوزراء الناجحين والمتميزين داخل الحكومة وأنه استطاع بكل كفاءة واقتدار التعبير بكل صدق وأمانة عن الدبلوماسية المصرية ودورها والذى يقودك بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

 

وقرر النائب أحمد فؤاد أباظة سحب طلب الإحاطة الذى تقدم به حول موضوع الأزمات والمشكلات التى تعرض لها بعض المصريين بالخارج الخاصة بجوازات السفر خاصة داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

 

وكان السفير سامح شكرى وزير الخارجية قد وجه القطاع القنصلي بالوزارة بسرعة الانتهاء من آلية لاستخراج جوازات السفر والأوراق اللازمة للتيسير على المواطنين في ظل الضغوط التي فرضها وباء كورونا.


وقالت الوزارة فى بيان لها إنها تتابع باهتمام بالغ شكاوى العديد من أبنائنا المُغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية من تأخر إصدار جوازات السفر الجديدة، الأمر الذى يرجع في جانب كبير منه إلى ما شهدته الفترة الماضية، ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا، من زيادة كبيرة في طلبات استخراج جوازات السفر في سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج عن المُعدل المُعتاد، وذلك بسبب إجراءات وقف الطيران أو عدم انتظامه في العديد من دول العالم، بما في ذلك دول الخليج العربي حيث تتواجد الجاليات المصرية الأكبر عددًا.


وبلغ عدد طلبات إصدار الجوازات اليومية في القنصليتين العامتين في كل من الرياض وجدة، على سبيل المثال، حوالي ثلاثة أضعاف الأعداد اليومية قبل جائحة كورونا، وذلك فضلاً عما أدى إليه توقف حركة الطيران أو عدم انتظامها من تكدس أكثر من 10 آلاف استمارة إصدار جواز سفر لدى بعثاتنا الأخرى على مستوى العالم، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على الجهات المعنية بإصدار جوازات السفر في جمهورية مصر العربية وتأثير ذلك على معدل إصدار الجوازات، لا سيما مع ما يتم تطبيقه أيضًا من إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وعلى الرغم مما تقدم، سارعت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل العمل على تسريع إجراءات استخراج الجوازات، الأمر الذي أسفر عن إصدار 53120 جواز سفر خلال الفترة من يناير إلى إبريل من العام الجاري، وبلغ معدل ما يتم إرساله حالياً من جوازات سفر إلى القنصليتين العامتين في كل من الرياض وجدة وتسليمه للمواطنين حوالى 3000 جواز سفر أسبوعياً.


من جانبها، ستقوم وزارة الخارجية بمواصلة تكثيف المُهمات القنصلية خلال الفترة المُقبلة إلى المُقيمين بالمملكة العربية السعودية في المدن الأكثر كثافة التي تبعد عن العاصمة، لتقديم كافة الخدمات القنصلية إلى المواطنين المصريين المقيمين هناك.

 كما أصدر وزير الخارجية سامح شكري تعليماته إلى السفارة المصرية بالرياض وقنصليتينا بكل من الرياض وجدة للتأكد من سرعة توافر كافة السبل والظروف المناسبة لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين.

كما وجّه وزير الخارجية القطاع القنصلي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية بسرعة الانتهاء من وضع آلية مميكنة لإنهاء إجراءات الملء الإلكتروني للاستمارات مما سيساهم في اختصار إجراءات استخراج جوازات السفر وتيسيرها.


وحثت الوزارة في بيانها المواطنين على التواصل المباشر، في حال وجود أي شكاوى، مع القطاع القنصلي عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، أو تقديم شكواهم عن طريق بوابة الشكاوى الحكومية.

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