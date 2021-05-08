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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر شوقي يهاجم مجلس إدارة قناة الأهلي عقب تسريح مذيعين منها

صدى البلد

هاجم نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، مجلس ادارة قناة النادي الاهلي عقب أزمة تسريح مذيعين بالقناة، لانتمائهما لـ نادي الزمالك.

وكتب نادر شوقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ اما تجي تعين حد، بتشوف سيرته الذاتية   بتسأل عليه،  لو عدى.. بيبقى في فترة اختبار من شهر لتلت شهور ساعات ستة كمان،  فا المشكلة مش فى الموظف المشكلة في اللى وظف. ”

 

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ويلتقي الأهلي والزمالك بعد غدٍ الإثنين، في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري للممتاز، برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة، من 18 مباراة، ويتبقى له جولتين مؤجلتين

الدوري المصري النادي الأهلي نادي الزمالك الأهلى الدوري نادي الأهلي نادر شوقي

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