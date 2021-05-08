تحيا مصر.. مي سليم تعلق على حلقة الاختيار 2

نشرت الفنانة مي سليم، فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهرت مى سليم، في الفيديو برفقة ابنتها وهي تقول: "المجد للشهد..تحيا مصر".



يذكر أن مي سليم، قالت إنها تتمنى أن يشاهد الجمهور مسلسل "لحم غزال، وهي متشوقة لرأيهم، مشيرةً إلى أنها تقدم شخصية بشكل مختلف وجذاب سواء على مستوى الأداء أو اللوك.

وأوضحت أنها تظهر فى صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها، عانت كثيرا من زوجها وتزوجت في سن 14 سنة وأنجبت ولدا واحدا وكرست حياتها ودنيتها لابنها، حيث تحمل شخصية "شوق" كثيرا من التفاصيل داخل الأحداث.

ويشارك في مسلسل "لحم غزال"، غادة عبد الرازق التي تلعب شخصية غزال ومن الشخصيات التى ساعدتها كثيراً، و"شوق" تكون ذراعها اليمنى، وتعتبر محركا محورىا لأحداث العمل الذى يدور فى إطار اجتماعى، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامى شيق.