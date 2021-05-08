لقب الدوري الفرنسي في مهب الريح|باريس سان جيرمان على أعتاب موسم كارثي

يواجه فريق باريس سان جيرمان، شبح إنهاء الموسم الحالي 2020 - 2021، بدون التتويج بأي لقب، سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد القاري.

وفقد باريس سان جيرمان فرصة التتويج بلقب قاري هذا الموسم، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا، مؤخرا، بالخسارة أمام مانشستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل هدف، بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي، وأصبح هدفه الآن، إنقاذ موسمه بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان ليس الأوفر حظا في التتويج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، فالأمور لا تسير معه بسهولة في الليج 1، مثل كل موسم، حيث يواجه منافسة شرسة من قبل فريق ليل الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 79 نقطة، وبفارق مباراة عن الـ بي إس جي صاحب المركز الثاني 75 نقطة.

في حال خسارة باريس سان جيرمان “حامل الدوري الفرنسي آخر 3 نسخ”؛ سيصبح لقب الكأس فرصته الأخيرة للهروب من موسم صفري كارثي.

باريس سان جيرمان كان يسير بخطة جيدة الموسم الماضي تحت قيادة الألماني توماس توخيل، حيث حصد الثلاثية المحلية ( الدوري الفرنسي - كأس فرنسا - كأس الرابطة الفرنسية)، إضافة إلى التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وخسارة اللقب بصعوبة علي يد بايرن ميونخ الألماني، لكن تغيرت الأوضاع مع إقالة توماس توخيل في شهر ديسمبر الماضي، وتعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدربا للفريق، حيث فقد العملاق الباريسي نقاط كثيرة في مسابقة الدوري، كما فشل المدرب الأرجنتيني في تحقيق هدف ناصر الخليفي مالك النادي، بجلب لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ الـ بي إس جي.

لم يسبق لفريق باريس سان جيرمان إنهاء موسم بدون حصد لقب على الأقل في عهد مالكه القطري ناصر الخليفي، فهل يدفع فريق الفرنسي ثمن إقالة توماس “ الذي يستعد حاليا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي أمام مانشستر سيتي”، وتعيين ماوريسيو بوتشيتينو خلفا له، في منتصف الموسم. هذا الموسم.