عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقب الدوري الفرنسي في مهب الريح|باريس سان جيرمان على أعتاب موسم كارثي

صدى البلد

يواجه فريق  باريس سان جيرمان، شبح إنهاء الموسم الحالي 2020 - 2021، بدون التتويج بأي لقب، سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد القاري.

 

وفقد باريس سان جيرمان فرصة التتويج بلقب قاري هذا الموسم، بعدما ودع   دوري أبطال أوروبا، مؤخرا، بالخسارة أمام مانشستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل هدف، بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي، وأصبح هدفه الآن، إنقاذ موسمه بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي.

 

بعد الخروج من دوري الأبطال.. مبامي يرفض التجديد ويقترب من الملكي

هل يعود نيمار لـ برشلونة بعد خروج باريس سان جيرمان من دوري الأبطال؟

باريس سان جيرمان ليس الأوفر حظا في التتويج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، فالأمور لا تسير معه بسهولة في الليج 1، مثل كل موسم، حيث يواجه منافسة شرسة من قبل فريق ليل الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 79 نقطة، وبفارق مباراة عن الـ بي إس جي صاحب المركز الثاني 75 نقطة.

 

في حال خسارة باريس سان جيرمان “حامل الدوري الفرنسي آخر 3 نسخ”؛ سيصبح لقب الكأس فرصته الأخيرة للهروب من موسم صفري كارثي.

 

باريس سان جيرمان كان يسير بخطة جيدة الموسم الماضي تحت قيادة الألماني توماس توخيل، حيث حصد الثلاثية المحلية ( الدوري الفرنسي - كأس فرنسا - كأس الرابطة الفرنسية)، إضافة إلى التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وخسارة اللقب بصعوبة علي يد بايرن ميونخ الألماني، لكن تغيرت الأوضاع مع إقالة توماس توخيل في شهر ديسمبر الماضي، وتعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدربا للفريق، حيث فقد العملاق الباريسي نقاط  كثيرة في  مسابقة الدوري، كما فشل المدرب الأرجنتيني في تحقيق هدف ناصر الخليفي مالك النادي، بجلب لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ الـ بي إس جي.

 

لم يسبق لفريق باريس سان جيرمان إنهاء موسم بدون حصد لقب على الأقل في عهد مالكه القطري ناصر الخليفي، فهل يدفع فريق الفرنسي ثمن إقالة توماس “ الذي يستعد حاليا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي أمام مانشستر سيتي”، وتعيين ماوريسيو بوتشيتينو  خلفا له، في منتصف الموسم. هذا الموسم.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي دوري ابطال أوروبا أخبار دوري ابطال أوروبا فريق باريس سان جيرمان أخبار الدوري الفرنسي

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع نيمار لتجديد عقده

بهدفي رياض محرز.. مان سيتي يتقدم على باريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

هل قيام الليل فى رمضان يعوض الصلوات الفائتة ؟

لقب الدوري الفرنسي في مهب الريح|باريس سان جيرمان على أعتاب موسم كارثي

لصوص الزكاة اثنين احذرهم.. مجمع البحوث يوضح

نادر شوقي يهاجم مجلس إدارة قناة الأهلي عقب تسريح مذيعين منها

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8 مايو 2021

الأرخص بـ مليون جنيه.. 5 سيارت SUV فاخرة موديلات 2021 .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

يمر فوق المحيط الهادئ .. آخر موقع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

حريق ضخم قرب منشأة نووية.. شاهد| النيران تلتهم منطقة بحرية تابعة لجيش إيران في بوشهر

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن الأصفر في 6 أشهر

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

فيديو

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ