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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. جمعية الفضاء تكشف حقيقة الأجسام اللامعة في سماء البلاد

صدى البلد

أفادت الجمعية التونسية للفضاء بأن عددا كبيرا من الأقمار صناعية من نوع "ستارلينك" مرّت منذ قليل فوق أراضي تونس وقد تمكن العديد من التونسيين من مشاهدتها بالعين المجردة.

 

وبحسب جريدة الصباح التونسية أشارت الجمعية إلى أن الأقمار الصناعية الصغيرة من تصنيع شركة "سبايس ايكس" الأمريكية هي مختصة في توفير الإنترنت حول العالم وتدور حول الأرض بمدار منخفض.

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أما لمعاينتها الشديدة في الليل، فأكدت أنها تعود لكونها تعكس ضوء الشمس باعتبارها خارج الغلاف الجوي ولديها ظروف إضاءة مختلفة عن سطح الأرض.

 

اخبار تونس الاقمار الصناعية الانترنت الغلاف الجوي التونسيين فلك

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