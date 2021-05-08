تونس.. جمعية الفضاء تكشف حقيقة الأجسام اللامعة في سماء البلاد

أفادت الجمعية التونسية للفضاء بأن عددا كبيرا من الأقمار صناعية من نوع "ستارلينك" مرّت منذ قليل فوق أراضي تونس وقد تمكن العديد من التونسيين من مشاهدتها بالعين المجردة.

وبحسب جريدة الصباح التونسية أشارت الجمعية إلى أن الأقمار الصناعية الصغيرة من تصنيع شركة "سبايس ايكس" الأمريكية هي مختصة في توفير الإنترنت حول العالم وتدور حول الأرض بمدار منخفض.

أما لمعاينتها الشديدة في الليل، فأكدت أنها تعود لكونها تعكس ضوء الشمس باعتبارها خارج الغلاف الجوي ولديها ظروف إضاءة مختلفة عن سطح الأرض.