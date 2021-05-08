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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 3 محلات وكافية وتحرير 20 محضر بمطروح

خلال يومين على قرار مدبولي.. غلق 3 محالّ وكافية بمطروح

سكرتير عام مطروح
سكرتير عام مطروح خلال الحملة

تواصل الأجهزة الرقابية بمطروح
شن حملات على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيهات لمتابعة قرارات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح بالغلق في تمام الساعة 9 مساء ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في الموجة الثالثة للوباء.
 

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وبعد مرور يومين على قرارات رئيس الوزراء أغلق مجلس مدينة مرسى مطروح 3 محال تجارية وكافية وتحرير 20 محضر.

ففي اليوم الأول تم غلق وتشميع 2 محال تجاري بمطروح لمخالفتهم قرارات رئيس الوزراء

وأوضح رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم قيام حملة مكبرة بمشاركة شرطة المرافق لمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية والتزام بتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في اليوم الأول والذي أسفر عن تشميع وغلق 2 محال تجاري لخدمات المحمول لمخالفة قرارات الغلق في تمام الساعة 9 مساء.

وفي اليوم الثاني أمس الجمعة قاد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام يرافقه رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة علي المحال التجارية والكافيهات والمطاعم بمشاركة شرطة المرافق لمتابعة مواعيد الغلق.

وأسفرت الحملة عن تشميع وغلق كافية بكورنيش المدينة وبوفية بمدخل أحد العمارات بشارع إسكندرية مخالف لقرارات الغلق في تمام الساعة 9 مساء كما، تم تحرير 20 محضر أشغال ونظافة بالإضافة إلى ضبط شيش وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي نص عليها مجلس الوزراء.

وأكد السكرتير العام بان توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وهو تشديد الرقابة والدفع بحملات يوميا للمرور علي المحال التجارية وغلق المحالّ المخالفة لفرض الانضباط والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل قوة وحسم.


بالإضافة إلى مواصلة التنبيه بالميكروفون بسيارات مجلس المدينة علي المحال التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي والمولاة بالالتزام بالغلق في تمام الساعة 9 مساء.

كما قام محافظ مطروح بجولة في شارع إسكندرية لمتابعة تنفيذ والالتزام بقرارات الغلق مع متابعة لكافة مدن المحافظة عن الالتزام بتطبيق القرار.

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محافظة مطروح رئيس الوزراء حملات مكثفة لتطبيق غلق المقاهي غلق 3 محال وكافية مدبنة مرسي مطروح

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