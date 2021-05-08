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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد "قالوا إيه".. المتحدة تهدي شهداء الشرطة "يالي رايح الواحات" |فيديو

شهداء الواحات
شهداء الواحات

استعرض برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سى”، تقريرا عن إهداء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شهداء الواحات أغنية “ يالي رايح الواحات حاسب علي خطوتك ”.

 

أهدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، أغنية لشهداء رجال الشرطة فى حادث الواحات الإرهابى، الذى راح ضحيته مجموعة من ضباط العمليات الخاصة المصرية، التى سردتها الحلقة الـ 25 من مسلسل الاختيار 2 "رجال الظل".

 

وجاءت كلمات الأغنية التى كشفت عنها المتحدة "أحمد شوشة دا زيه مفيش، واقف فى الواحة بطل مجريش، لما نزلوا يصفوا فيهم، كان واقف بيرد عليهم، قال إخواتى أموت وسطيهم، يالى رايح الواحات، حاسب على خطوتك، أصل شوشة مات هناك، كان بيحرس حضرتك".

 

وتابعت الأغنية "أحمد جاد المصري بجد، اللى شجاعته مالهاش حل، من زي محمد وحيد، راجل جد وقلبه حديد، قالوا رايحين مش راجعين تانى، واستشهدوا علشان إنت تعيش، قالوا رايحين مش راجعين تانى، واستشهدوا علشان إنت تعيش".

 

وعرضت الحلقة 24 من مسلسل الاختيار أمس الأول الخميس أسماء شهداء مأمورية الواحات وهم، المقدم أحمد فايز، والمقدم محمد وحيد حبشى، والمقدم أحمد جاد، والعميد امتياز إسحاق، والنقيب أحمد طارق زيدان، والرائد أحمد عبد الباسط محمد، والنقيب كريم فرحات، والرائد محمد عبد الفتاح سليمان، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب أحمد حافظ شوشة، ومجند بطرس سليمان مسعود، ومجند محمود ناصر رجب، ومجند حسن زين العابدين محمد، مجند عمرو فرغلى أحمد.

 

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة الحلقة 25 من المسلسل أمس الجمعة 25 رمضان، بدون إعلانات.

 

كما صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، والتي تجسد صورًا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر، وتأتى تلك الحلقة لتشمل أحداثًا مهمة ينتظرها المشاهدين، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.

 

 

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