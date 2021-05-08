عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوضع مستقر.. استشاري طب أسرة من الهند: 600 مليون طلب لقاح في الهند والأكسجين متوفر.. شاهد

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

قال وليد بكيلي، استشاري طب الأسرة، على خلفية تطورات أوضاع  فيروس كورونا  بالهند ، إن الوضع أكثر استقررا حالي في الهند ، بالمقارنة مع الأسبوعين الماضين ، وهناك اكتفاء في كمية الأدوية وعدد الأسرة .

وأوضح وليد بيكلي ، عبر " سكايب" لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن هناك متابعة من الأطباء في الهند لأعداد كبيرة من المرضى في البيوت ، متابعا: " الأمور ممتازة وطيبة والعلماء أكدوا أن كمية اللقاحات في الهند تناسب التحورات الموجودة بالهند " .

ولفت إلى أن تسجيل الطلب على اللقاحات في الهند ، كان طلب شعبي كبير ، وشهد إقبالا من جميع المواطنين ، معقبا : " أنه تم تلقي 600 مليون طلب تسجيل على اللقاح حتى الآن " .

وأكد أن هناك اكتفاء كامل في كمية الأكسجين بالعاصمة ، متابعا أنه المستشفيات جميعها قادرة على استقبال أية عدد من الحالات .

وأكمل أن ما يميز السلالة الهندية عن غيرها من السلالات هو سرعة انتشارها ، وهي تشبة السلالة التي انتشرت في بريطانيا ، من قبل . 

كورونا الهند اخبار التوك شو لقاحات كورونا اعراض سلالة كورونا الهندية

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع "ستاندرز" للتصنيف الائتماني لمصر

إثيوبيا : نسعي لتوقيع اتفاق مع مصر والسودان على الملء الثاني لسد النهضة

شخص بدأ الصيام في مصر وسافر إلى بلد آخر اختلف العيد فيه.. فماذا يفعل؟

شاب ينهي حياته بتناول حبوب حفظ الغلة في الإسماعيلية

"تقضى بها الحوائج".. الإفتاء توضح كيفية أداء صلاة الحاجة

طقس شديد الحرارة.. الأرصاد: أمطار على الوجه البحري وبعض المناطق غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

خاص|على جهاز تنفس اصطناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

خلي بالك.. استخدامك لـ الإنترنت المنزلي يقودك للحبس والغرامة في هذه الحالة

يمر فوق المحيط الهادئ .. آخر موقع الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

أغرب زفاف بعد إصابة العروس بـ كورونا.. ومفاجأة في نهاية الحفل.. صور

فيديو

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ