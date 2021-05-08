الوضع مستقر.. استشاري طب أسرة من الهند: 600 مليون طلب لقاح في الهند والأكسجين متوفر.. شاهد

قال وليد بكيلي، استشاري طب الأسرة، على خلفية تطورات أوضاع فيروس كورونا بالهند ، إن الوضع أكثر استقررا حالي في الهند ، بالمقارنة مع الأسبوعين الماضين ، وهناك اكتفاء في كمية الأدوية وعدد الأسرة .

وأوضح وليد بيكلي ، عبر " سكايب" لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن هناك متابعة من الأطباء في الهند لأعداد كبيرة من المرضى في البيوت ، متابعا: " الأمور ممتازة وطيبة والعلماء أكدوا أن كمية اللقاحات في الهند تناسب التحورات الموجودة بالهند " .

ولفت إلى أن تسجيل الطلب على اللقاحات في الهند ، كان طلب شعبي كبير ، وشهد إقبالا من جميع المواطنين ، معقبا : " أنه تم تلقي 600 مليون طلب تسجيل على اللقاح حتى الآن " .

وأكد أن هناك اكتفاء كامل في كمية الأكسجين بالعاصمة ، متابعا أنه المستشفيات جميعها قادرة على استقبال أية عدد من الحالات .

وأكمل أن ما يميز السلالة الهندية عن غيرها من السلالات هو سرعة انتشارها ، وهي تشبة السلالة التي انتشرت في بريطانيا ، من قبل .