مياه الغربية حملة توعوية لترشيد الاستهلاك بقرية شرشابة

كلف المهندس عادل عطية سعد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ حملات توعوية بالقرى التى تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن الحملة التى نفذتها الشركة بقرية شرشابة مركز زفتى تستهدف جميع الفئات العمرية من المواطنين، وإجراء استطلاعات الرأى للمواطنين، وتوزيع بروشورات ولصق بوسترات توعوية، مع عقد لقاءات مع الأهالى ضمن حملات طرق الأبواب التواصل المباشر مع المواطن.

وأشار إلى أن أنشطة الحملة شملت عقد ندوة توعوية للأطفال، وإقامة ورشة رسم وتلوين للأطفال عن موضوعات تتعلق بترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية مع بعض سيدات القرية للتعريف بأهمية الحفاظ على المياه وطرق الترشيد الصحيحة، وتعريفهم بالقطع الموفرة والتى تخفض استهلاك المياه بنسبة من 40 إلى 60% وانعكاسها على فاتورة الاستهلاك.



وأضاف أنه تم التنويه عن الخدمات التى تقدمها الشركة وآليات تقديم الشكاوى، ودور الخط الساخن 125، وكيفية تحميل تطبيق قراءتى لإبلاغ قراءة العدادات، وتطبيق 125 لسداد الفواتير والابلاغ عن الأعطال ومتابعة اشعارات انقطاع المياه.