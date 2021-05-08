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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكوى المواطنين

محافظ قنا يتابع أعمال رفع ٥٠ طن قمامة ومخلفات بقرية"هوّ"

محافظ قنا يتابع أعمال
محافظ قنا يتابع أعمال رفع المخلفات

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم “السبت”، أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بمنطقة السوق بقرية " هوّ " بمركز نجع حمادى التابعة لوزارة السياحة و الآثار، بإجمالى ٥٠ طنا.


جاء ذلك إستجابة لشكوى الأهالى بمنطقة هو من تراكم القمامة بكميات كبيرة فى تلك المنطقة.


وأكد محافظ قنا، أنه تم تطهير المنطقة بالكامل، مشددا على مسئولي وزارة الآثار بعدم السماح للمواطنين بإلقاء القمامة مرة أخرى وتحرير محاضر لكل من يخالف ذلك.

 

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كما ناشد محافظ قنا، المواطنين ضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها ومساعدة الأجهزة التنفيذية على خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المحافظة مع  ضرورة استمرار أعمال رفع المخلفات وتجمعات القمامة بكافة الشوارع أولاً بأول وتوزيع صناديق القمامة فى المناطق ذات الكثافة السكانية.

 

و أكد محافظ قنا، أن قطاع النظافة والتجميل يحظى بإهتمام كبير من قِبل أجهزة المحافظة حيث يتم دعم هذا القطاع سنويا بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات فى العديد من الوحدات المحلية للمدن والقرى التابعة لها.


 

 

محافظ قنا يتابع أعمال رفع المخلفات

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محافظ قنا رفع تراكمات القمامة والمخلفات منطقة السوق بقرية هو مركز نجع حمادي وزارة السياحة و الاثار بإجمالى ٥٠ طن أعمال رفع تراكمات القمامة اخبار قنا

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