لمواجهة كورونا.. صحة الشرقية تكثف حملات التطهير والتعقيم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية بالتنسيق بين الجهات المعنية ، وكذلك توعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمواجهه الموجه الثالثه لفيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحه بالشرقية، أنه تم تشكيل مجموعات عمل من العاملين بوحدات مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارات الصحيه بنطاق المحافظه للقيام بأعمال التطهير والتعقيم والرش باستخدام ماده الهيبوكلوريد المطهره بتركيزات مناسبة والمتفق عليها بواسطة إدارة المعامل.

اشار وكيل وزاره الصحه الي قيام وحده مكافحة ناقلات الأمراض بالاداره الصحيه بالزقازيق بإجراء أعمال التطهير والتعقيم بشوارع الجلاء و المحافظه وطريق الجامعة والكورنيش وصيدناوي حيث شملت اعمال التطهير واجهات المحال التجاريه والمساجد والمنازل والمتنزهات وماكينات الصرافة كإجراء احترازي للقضاء علي فيروس كورونا المستجد.

كما قامت وحده مكافحة ناقلات الأمراض بالاداره الصحيه بالصالحيه بإجراء أعمال التطهير لماكينات الصرافه والمحال بالسوق التجاري بالحي الثالث ومسجد الزهراء ومسجد المجموعه الثالثه .

وقامت وحده مكافحة ناقلات الأمراض بالاداره الصحيه بكفر صقر بإجراء أعمال التطهير باستخدام جهاز الضباب لعدد من مساجد المدينه وماكينات الصرافه أمام البنك الاهلي وبنك مصر

وقامت وحده مكافحة ناقلات الأمراض بالاداره الصحيه بالعاشر من رمضان بإجراء أعمال التطهير بشوارع الاحياء (الرابع عشر - العاشر - الحادي عشر ) باستخدام المواد المطهرة لانحسار الفيروس والحد من انتشاره

أضاف وكيل وزاره الصحه قيام وحدات مكافحه ناقلات الأمراض بابوكبير والقرين ومشتول السوق وبلبيس بتكثيف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وماكينات الصرافه ومواقف السيارات والمساجد والشوارع وواجهات المنازل للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحه وسلامه المترددين علي أماكن التجمعات ، مؤكدا استمرار التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين متلقي الخدمة وللعبور من هذه الجائحة بسلام.

ومن جانبه فقد ناشد محافظ الشرقيه الجميع بتوخي الحذر خلال التعامل بأماكن التجمعات والمصالح الحكوميه والمواصلات العامه من خلال الالتزام بارتداء الكمامه الوقايه واستخدام المطهرات حرصاً على سلامه الجميع من الإصابة بفيروس كورونا وخاصه مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفتره الحالية.