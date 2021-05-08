اليابان تطالب مقاطعاتها بإنشاء مراكز تطعيم جماعي ضد كورونا

طلبت وزارة الصحة اليابانية من جميع مقاطعاتها النظر في إنشاء مراكز تطعيم جماعي باستخدام لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا، في ضوء تطلعات الحكومة اليابانية إلى تكثيف طرح اللقاح بسرعة وسط مؤشرات على ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالسلالات الجديدة شديدة العدوي.



وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية أنه مع الموافقة المتوقعة لليابان على استخدام لقاح ثان وثالث ضد كوفيد-19 في حالات الطوارئ في أقل من أسبوعين، تهدف الحكومة إلى تقليل الضغوط على شبكات اللقاحات الحالية التابعة لحكومات البلديات.



وتستخدم شبكات البلديات لقاح شركة فايزر لصناعة الأدوية الأمريكية، غير أن اللقاحات الجديدة التي صنعتها شركة موديرنا وأسترازينيكا البريطانية للأدوية تحتاج إلى تعامل وتخزين بشكل مختلف.



وتخطط الحكومة لتخصيص لقاح موديرنا لاستخدامه في مراكز التطعيم الجماعي التي تديرها الدولة في المواقع الحكومية بالعاصمة طوكيو وأوساكا اعتبارا من 24 مايو الجاري. ومن المقرر استخدام لقاح موديرنا أيضا في مواقع التطعيم الشامل على مستوى البلاد.