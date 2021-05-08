البابا فرنسيس يؤيد رفعا موقتا لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لـ كورونا

أيد البابا فرنسيس اليوم السبت رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكوفيد -19، من أجل تسريع توزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة، وذلك عبر في مداخلة مسجلة بالفيديو في حفلة "فاكس لايف".

ودان الحبر الأعظم "الشعبوية الضيقة التي تمنع، على سبيل المثال، تدويل اللقاحات" واشار إلى "روح العدالة التي تحركنا لضمان وصول الجميع إلى اللقاحات والتعليق المؤقت لحقوق الملكية الفكرية".

يذكر أن البابا فرنسيس، أطلق إشارة البدء في صلوات ماراثونية تستمر شهراً بالكنائس الكاثوليكية في أنحاء العالم.

ودعا البابا فرنسيس الروم الكاثوليك إلى الصلاة طوال الشهر الحالي من أجل الأشخاص المتضررين من الوباء، مثل أولئك الذين لم يتمكنوا من وداع أحبائهم ممن راحوا ضحية الفيروس والعاملين في قطاع الصحة والفقراء والمشردين ومن يواجهون معاناة اقتصادية.

وصلى البابا من أجل "انتهاء هذه المحنة الصعبة وعودة آفاق الأمل والسلام".

ورأس البابا تلاوة صلاة المسبحة الوردية في كاتدرائية القديس بطرس في اليوم الأول من شهر مايو/أيار، وهو شهر يكرسه الروم الكاثوليك تقليديا للصلاة اليومية للعذراء مريم.