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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت توقف نظام تشغيل "جديد" لهذا السبب

مايكروسوفت توقف عمل
مايكروسوفت توقف عمل نظام تشغيلها لهذا السبب

رغم مرور أكثر من عد عام ونصف على إعلان شركة مايكروسوفت الأمريكية عن نظام تشغيلها ويندوز 10 المخففة Windows 10X، وهو المصمم خصيصاً لـ اللابتوبات الصغيرة وأجهزة الشاشات المزدوجة، من المتوقع أن تتوقف الشركة عن الأمر و عدم إكمال المشروع

وبحسب موفع ذا فيرج التقني، لن تطلق شركة مايكروسوفت نسخة Windows 10X المخففة فى 2021، و من الممكن عدم إتاحة ذلك حتى فى المستقبل.

تأمل مايكروسوفت فى المستقبل دمج بعض مواصفات النظام الذي طورته مع نسخة ويندوز 10 ضمن الإعدادات، الأمر الذى يتيح لها استخدام هذه الإعدادات على أجهزتها لاحقاً.

أما السبب فى قرار مايكروسوفت المفاجىء في إلغاء فكرة طرح Windows 10X المخفف، بسبب اختلافه عن النسخة الأصلية من ويندوز 10، وهو ما ظهر واضحاً من عدم تقبل أفراد الشركة لنظام التشغيل المختلف عن النظام التقليدي، إلا أنه بسبب إعجابهم بالخصائص الخاصة بالنظام الجديد يفضلون دمجها بنظام ويندوز 10 التقليدي بدلاً من طرحها في نظام منفصل.

جدير بالذكر أن مايكروسوفت كشفت عن نسخة Windows 10X المخففة فى أكتوبر 2019 على جهاز Surface Neo.

مايكروسوفت Windows 10X ويندوز 10 تكنولوجيا اخبار تكنولوجيا

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