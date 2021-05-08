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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الرحمن حُميّد يعود إلى الأهلي بداية الموسم لتعويض رحيل الطيار

عبد الرحمن حميد
عبد الرحمن حميد

قرر النادي الأهلي المصري عودة حارسه الدولي عبد الرحمن حُميّد لفريق كرة اليد من الإعارة من نادي فيسلا بلوك البولندي بعد انتهاء موسمه مع فريقه البولندي للاستعداد للموسم الجديد مع النادي الأهلي لتدعيم صفوفه.


وجاء هذا القرار بعد اتخاذ إدارة الأهلي قرار بإعارة محمد عصام الطيار حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر إلى نادي ڤاردار المقدوني لمدة موسمين .

وقد تعرض حُميّد للإصابة بڤيروس كورونا بعد عودته من معسكر المنتخب المصري المنعقد بالمركز الأولمبي بالمعادي
وصرح النادي البولندي بأن حُميّد سيخضع لمسحة أخرى خلال الأيام القادمة لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة خاصة أن الفريق علي موعد مع مبارة هامة يوم 22 مايو الجاري حيث سوف يواجه نادي ماغديبورج الألماني في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة اليد.

أخبار النادي الاهلي النادي الأهلي يد الأهلي الطيار عبد الرحمن حميد

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