محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بصفانية
تابع أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، تداعيات حادث سقوط عدد من العمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة مساء الجمعة.
وذكر بيان إعلامي للمحافظة أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير من قبل أحد عمال الشركة؛ ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى إثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، وأسفر الحادث عن مصرع 6 عمال وإصابة 13 آخرين.
وأضاف البيان أنه تم الدفع ب 10 سيارات إسعاف وانتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث، كما تم نقل المصابين لمستشفى مغاغه المركزي وخروج 12 مصابا لتحسن حالتهم بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة وتوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالته مستقرة.