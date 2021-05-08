محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث سقوط عمال بغرفة الصرف الصحي بصفانية

تابع أسامة القاضي محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبو زيد، تداعيات حادث سقوط عدد من العمال بغرفة الصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة مساء الجمعة.



وذكر بيان إعلامي للمحافظة أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير من قبل أحد عمال الشركة؛ ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي، وعلى إثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالى القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة إنقاذه، وأسفر الحادث عن مصرع 6 عمال وإصابة 13 آخرين.



وأضاف البيان أنه تم الدفع ب 10 سيارات إسعاف وانتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث، كما تم نقل المصابين لمستشفى مغاغه المركزي وخروج 12 مصابا لتحسن حالتهم بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة وتوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالته مستقرة.