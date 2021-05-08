محافظ قنا يتابع استلام رصف طريق الرنان الغربى بنجع حمادي

مشدداً بتطبيق المواصفات القياسية

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية سيراً على الأقدام بمدينة نجع حمادي، لمتابعة إستلام طبقة الأساس بطريق الرنان الغربى بمركز نجع حمادى بطول ٥ كم والذي يبدأ من كوبرى الرمل حتى قرية الحلفاية قبلى بتكلفة مالية تصل إلى ١٤ مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

رافقه خلال الجولة أعضاء لجنة إستلام الطرق بالمحافظة ومهندسى الشركة المنفذة لأعمال الرصف و عدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ قنا، ضرورة تطبيق كافة المواصفات الفنية المقررة فى بنود العقد طبقا للكود المصرى للطرق، مشيراً إلى أنه تم تحديد بعض الملاحظات فى بعض المناطق بالطريق، موجهاً مسئولى الشركة المنفذة بسرعة معالجتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل بدء رصف الطبقة الأسفلتية.

كما وجه محافظ قنا، بضرورة التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى والشركة المنفذة و وحدة مرور نجع حمادي لوضع حواجز أمنية بطول الطريق عند البدء فى رصف طبقة الأسفلت لمنع سير السيارات لحين الإنتهاء من أعمال الرصف.

وشدد الداودي، على ضررة تطبيق معاير الجودة أثناء رصف طبقة الأسفلت، من حيث السمك وجودة المواد بهدف إنشاء طريق يتمتع بمعدلات الآمان المعتمد من وزارة النقل، مضيفاً أنه تم تشكيل اللجنة المعنية بإستلام الطرق داخل المحافظة بالقرار رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ بهدف الإقرار بصلاحية الطرق من عدمها والحفاظ على حق الدولة والمواطن في استلام طرق آمنه بجودة عالية.

محافظ قنا يتابع أعمال رصف طريق بنجع حمادى

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